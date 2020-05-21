Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

ФАС: «Магнит» продавал гречку в Челябинской области с наценкой 356%

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о сговоре торговых сетей «Магнит» и SPAR (ритейлеры АО «Тандер» и ООО «МОЛЛ»), говорится в сообщении ведомства. ФАС подозревает торговые сети в заключении антиконкурентного соглашения при продаже гречки торговой марки «Увелка» (производитель ООО «Ресурс») в Челябинской области. В других торговых сетях Челябинской области цены на гречку «Увелка» в аналогичной фасовке составляют 80 — 90 руб. В магазинах SPAR и «Магнит» на территории других регионов «Увелка» продается дешевле с учетом затрат на доставку из Челябинской области, где она производится. В Липецке цена составляет 99 руб., в Саранске и Нижнем Новгороде – 103 руб., уточняет ФАС.

Максимальные розничные цены на гречку «Экстра» весом 800 гр. в SPAR достигают 175,99 руб., в «Магните» — 139,90 руб., отмечает ФАС. Такие цены челябинское управление ФАС фиксирует с конца апреля. Цены на гречку у SPAR и «Магнита» более чем вдвое выше цены ее покупки у производителя. «По предварительным данным, торговая сеть SPAR предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, «Магнит» — 230%», — сообщила ФАС.

По словам руководителя Челябинского УФАС Анны Козловой, продажа гречи с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса. Первое заседание комиссии челябинского УФАС по рассмотрению дела состоится в середине июня.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил о стабилизации цен на гречку в России. По его словам, цены могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за коронавируса. Сейчас килограмм гречки стоит от 67 до 84 руб., отметил он.

Ранее по теме: ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных