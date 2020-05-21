ФАС: «Магнит» продавал гречку в Челябинской области с наценкой 356%
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о сговоре торговых сетей «Магнит» и SPAR (ритейлеры АО «Тандер» и ООО «МОЛЛ»), говорится в сообщении ведомства. ФАС подозревает торговые сети в заключении антиконкурентного соглашения при продаже гречки торговой марки «Увелка» (производитель ООО «Ресурс») в Челябинской области. В других торговых сетях Челябинской области цены на гречку «Увелка» в аналогичной фасовке составляют 80 — 90 руб. В магазинах SPAR и «Магнит» на территории других регионов «Увелка» продается дешевле с учетом затрат на доставку из Челябинской области, где она производится. В Липецке цена составляет 99 руб., в Саранске и Нижнем Новгороде – 103 руб., уточняет ФАС.
Максимальные розничные цены на гречку «Экстра» весом 800 гр. в SPAR достигают 175,99 руб., в «Магните» — 139,90 руб., отмечает ФАС. Такие цены челябинское управление ФАС фиксирует с конца апреля. Цены на гречку у SPAR и «Магнита» более чем вдвое выше цены ее покупки у производителя. «По предварительным данным, торговая сеть SPAR предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, «Магнит» — 230%», — сообщила ФАС.
По словам руководителя Челябинского УФАС Анны Козловой, продажа гречи с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса. Первое заседание комиссии челябинского УФАС по рассмотрению дела состоится в середине июня.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил о стабилизации цен на гречку в России. По его словам, цены могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за коронавируса. Сейчас килограмм гречки стоит от 67 до 84 руб., отметил он.