ФАС: «Магнит» продавал гречку в Челябинской области с наценкой 356%

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о сговоре торговых сетей «Магнит» и SPAR (ритейлеры АО «Тандер» и ООО «МОЛЛ»), говорится в сообщении ведомства. ФАС подозревает торговые сети в заключении антиконкурентного соглашения при продаже гречки торговой марки «Увелка» (производитель ООО «Ресурс») в Челябинской области. В других торговых сетях Челябинской области цены на гречку «Увелка» в аналогичной фасовке составляют 80 — 90 руб. В магазинах SPAR и «Магнит» на территории других регионов «Увелка» продается дешевле с учетом затрат на доставку из Челябинской области, где она производится. В Липецке цена составляет 99 руб., в Саранске и Нижнем Новгороде – 103 руб., уточняет ФАС.