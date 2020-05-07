ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара. В ведомстве считают, что рост цен на лимоны связан не только с сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, а для роста цен на сахар «нет объективных экономических причин».
«Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют», – говорится в сообщении пресс-службы. ФАС ожидает, что цены на лимоны снизятся в первой половине мая.
По данным Росстата, в апреле инфляция ускорилась до 0,8% (в марте было 0,6%), а в годовом выражении ускорилась с 2,5 до 3,1%. Цена на лимоны в апреле выросла в 2,5 раза, лука – на 49,9%, чеснока – на 25,7%. гречки – на 12,0%. Прирост цен на сахар, по данным Росстата, отмечен в 83 регионах страны, в 19 из них – на 10% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии – 14,0%.
В конце марта ФАС выявила признаки картельных сговоров между продавцами гречки. Из-за пандемии коронавируса произошел всплеск спроса на продукты с длительным сроком хранения. Сети супермаркетов «Лента», «Перекресток» и «Командор» заявляли, что оптовые поставщики уведомили их о повышении цен на крупы.