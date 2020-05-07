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ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара. В ведомстве считают, что рост цен на лимоны связан не только с сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, а для роста цен на сахар «нет объективных экономических причин».

«Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют», – говорится в сообщении пресс-службы. ФАС ожидает, что цены на лимоны снизятся в первой половине мая.

По данным Росстата, в апреле инфляция ускорилась до 0,8% (в марте было 0,6%), а в годовом выражении ускорилась с 2,5 до 3,1%. Цена на лимоны в апреле выросла в 2,5 раза, лука – на 49,9%, чеснока – на 25,7%. гречки – на 12,0%. Прирост цен на сахар, по данным Росстата, отмечен в 83 регионах страны, в 19 из них – на 10% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии – 14,0%.

Ранее по теме: В апреле рост цен ускорился

В конце марта ФАС выявила признаки картельных сговоров между продавцами гречки. Из-за пандемии коронавируса произошел всплеск спроса на продукты с длительным сроком хранения. Сети супермаркетов «Лента», «Перекресток» и «Командор» заявляли, что оптовые поставщики уведомили их о повышении цен на крупы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных