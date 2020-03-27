ФАС заявила о признаках картеля продавцов гречки

В марте на фоне распространения коронавируса произошел всплеск спроса на продукты с длительным сроком хранения. Сети супермаркетов «Лента», «Перекресток» и «Командор» заявляли, что оптовые поставщики уведомили их о повышении цен на крупы. В Красноярске четыре из пяти поставщиков гречки повысили оптовые цены на 15-20%, рассказывал директор «Командора» Андрей Тетерин. В рознице гречка подорожала на 2,8% за неделю с 17 по 23 марта, сообщал Росстат.