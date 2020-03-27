ФАС заявила о признаках картеля продавцов гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельных сговоров между продавцами гречки, передает «Интерфакс» слова руководителя ФАС Игоря Артемьева. Он отметил, что если факт сговора будет доказан, его участникам грозит уголовная ответственность.
Ответственность за участие в картелях предусмотрена ст. 178 Уголовного кодекса. Наказание за добровольный картельный сговор, в зависимости от объема извлеченной выгоды, может достигать шести лет тюрьмы и штрафа в 1 млн рублей.
В марте на фоне распространения коронавируса произошел всплеск спроса на продукты с длительным сроком хранения. Сети супермаркетов «Лента», «Перекресток» и «Командор» заявляли, что оптовые поставщики уведомили их о повышении цен на крупы. В Красноярске четыре из пяти поставщиков гречки повысили оптовые цены на 15-20%, рассказывал директор «Командора» Андрей Тетерин. В рознице гречка подорожала на 2,8% за неделю с 17 по 23 марта, сообщал Росстат.