Оптовые цены на крупы начали расти

Средние оптовые цены на гречку выросли на 27% в феврале – марте по сравнению с декабрем – январем, рассказывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Причем цены на нее и так выше прошлых лет: по сравнению с мартом 2019 г. цена в марте 2020 г. выше примерно вдвое – 40,5 руб./кг (оптовая цена с НДС), говорит гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Предыдущие три года она была критически низкой из-за перепроизводства, а сейчас пришла к нормальному уровню. На текущей неделе цены продолжили рост – появились предложения по 42–54 руб. Цена на рис относительно стабильна.