Почему в российских магазинах еще есть туалетная бумага

В Великобритании из-за страха перед эпидемией COVID-19 покупатели опустошают полки магазинов, сообщает Би-би-си, а некоторые супермаркеты стали ограничивать продажу ряда товаров, в том числе туалетной бумаги, дезинфицирующего средства для рук, макарон и консервов. В США, когда Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, толпы людей наводнили магазины, закупаясь не только продуктами, но и бытовой химией и лекарствами в попытке «подготовиться к неизвестному», констатирует The New York Times.