Как поддержать спрос однократным безусловным трансфертом

Полностью масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пока оценить очень трудно, но нет сомнений, что она приведет к существенному замедлению темпов роста мировой экономики. Российскую экономику ожидает спад: за последние полвека не было случаев, чтобы потери мировой экономики не сопровождались бы более сильным замедлением или более глубоким спадом в России. Российское правительство должно срочно принять меры для того, чтобы спад был менее глубоким, а последствия для граждан – менее жесткими. На мой взгляд, разумная мера в этой ситуации – выплатить каждому гражданину единовременное пособие, например 10 000 руб. в течение апреля – мая. Это поддержит совокупный спрос, который страдает от падения цен на нефть и доходов граждан, и, значит, производство наиболее эффективным способом. Кроме того, в текущих условиях это самый лучший способ таргетировать наименее социально защищенных россиян.