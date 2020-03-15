Как поддержать спрос однократным безусловным трансфертом
Нет смысла создавать резервы, если не использовать их в необычно тяжелых обстоятельствах
Полностью масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пока оценить очень трудно, но нет сомнений, что она приведет к существенному замедлению темпов роста мировой экономики. Российскую экономику ожидает спад: за последние полвека не было случаев, чтобы потери мировой экономики не сопровождались бы более сильным замедлением или более глубоким спадом в России. Российское правительство должно срочно принять меры для того, чтобы спад был менее глубоким, а последствия для граждан – менее жесткими. На мой взгляд, разумная мера в этой ситуации – выплатить каждому гражданину единовременное пособие, например 10 000 руб. в течение апреля – мая. Это поддержит совокупный спрос, который страдает от падения цен на нефть и доходов граждан, и, значит, производство наиболее эффективным способом. Кроме того, в текущих условиях это самый лучший способ таргетировать наименее социально защищенных россиян.
Цена вопроса вполне реалистична. 10 000 руб. каждому россиянину – это примерно 1–1,5 трлн руб., или $15–20 млрд. Такие деньги (и даже в 5 раз большие – т. е. операцию можно будет повторить летом – осенью) есть в ФНБ. Эта сумма только кажется огромной – в борьбе с кризисами 2008–2009 и 2014–2015 гг. правительство потратило куда больше.