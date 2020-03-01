В ожидании коронавирусного спада

Aтипичная пневмония 2003 г. и лихорадка Эбола 2013 г., эпидемии с относительно высокими показателями смертности, не распространились по свету и не сказались на мировом ВВП. Свиной грипп H1N1 2009 г., по показателям смертности больше похожий на ежегодные волны гриппа, чем на коронавирус, снизил, по некоторым оценкам, мировой ВВП на 0,5–1,5%, но это на фоне мирового финансового кризиса, имевшего гораздо большие последствия. Гонконгский вирус 1968 г. – возможно, самый подходящий аналог по медицинским показателям (скорость распространения была выше, а смертность ниже) – происходил совсем в других условиях, в мире, в котором экономики стран были гораздо меньше связаны друг с другом, чем сейчас. Коронавирус не просто серьезно затронул одну из трех крупнейших экономик в мире – замедление китайской экономики в глобальном мире не может не сказаться на экономиках США, где после рекордных 11 лет непрерывного роста может начаться рецессия, и Евросоюза, где рецессия уже фактически началась.