Россияне предпочли походы в магазины самоизоляции
Россияне стали чаще выходить в магазины и аптеки вместо того, чтобы соблюдать предписанные властями рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).
В аптеках сети аптек «Ригла» с 16 по 18 марта количество посетителей увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, говорит ее гендиректор Александр Филиппов. Наибольшей популярностью, по его словам, пользовались противовирусные препараты и средства гигиены.
В магазинах «Азбука вкуса» число покупателей в дневное время 16-19 марта выросло на 6,5% год к году. Рост продаж был преимущественно в магазинах в спальных районах, тогда как в других точках этот показатель снижается, говорит представитель сети. Рост трафика 16 марта на 5% по сравнению с прошлой неделей зафиксировал у себя и «Ашан».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что до начала ажиотажа, связанного с распространением коронавируса, количество посетителей «Ашана» и «Азбуки Вкуса» наоборот сокращалось. О двузначном росте числа покупателей год к году в оффлайн-магазинах также говорит представитель «М.видео-Эльдорадо».
Рост трафика Филиппов объясняет изменением курса валют и желанием населения подготовиться к грядущем повышению цен. Из-за того, что многих россиян на этой неделе перевели на удаленную работу или отправили в оплачиваемый отпуск, а студенты и школьники стали учиться дистанционно, людям элементарно стало нечего делать, а уровень тревоги из-за возможного дефицита или ограничений вырос, говорит Бурмистров.
По его словам, в этой связи жители столицы поехали в магазины делать запасы на случай непредвиденной ситуации, тем более что ездить куда-то или ходить на культурно-досуговые мероприятия им уже не рекомендуется.
Россияне больше боятся остаться голодными в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, чем заболеть коронавирусом или заразить других, считает гештальт-терапевт, психолог центра Agressia.Pro Владислав Волков. По его словам, из-за того, что в социальных сетях и СМИ появляется много противоречивой информации, люди не могут оценить реальную степень опасности и предугадать возможные последствия эпидемии. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они берут пример с жителей других стран и «заражают» друг друга ажиотажем на нескоропортящиеся продукты, объясняет Волков. По его словам, попытка закупиться впрок помогает создать иллюзию, что человек держит ситуацию под контролем и снизить уровень его тревоги.
Ограничения из-за COVID-19 в России начали вводить еще в конце января. Тогда было приостановлено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем. В марте США и Евросоюз закрыли границы для въезда иностранных граждан, а Ростуризм рекомендовал россиянам не выезжать из страны. Роспотребнадзор также советовал пожилым людям не выходить без надобности из дома.
Тогда же многие знаменитости рассказали в своих социальных сетях о добровольной самоизоляции, а часть ресторанов заявила о закрытии своих залов и переходе на доставку заказов на дом. Появился дефицит и некоторых категорий товаров. С начала февраля жители России начали скупать маски, антисептики и нескоропортящиеся товары. Сначала ажиотаж пришелся на аптечные сети, откуда исчезли как медицинские маски, так и дезинфицирующие средства. В начале марта его ощутили уже крупные онлайн-магазины, а к выходным 14-15 марта — крупнейшие федеральные сети. В некоторых магазинах на полках до сих пор отсутствуют крупы, макароны, антисептики, туалетная бумага и др.