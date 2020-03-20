Россияне предпочли походы в магазины самоизоляции

Россияне больше боятся остаться голодными в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, чем заболеть коронавирусом или заразить других, считает гештальт-терапевт, психолог центра Agressia.Pro Владислав Волков. По его словам, из-за того, что в социальных сетях и СМИ появляется много противоречивой информации, люди не могут оценить реальную степень опасности и предугадать возможные последствия эпидемии. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они берут пример с жителей других стран и «заражают» друг друга ажиотажем на нескоропортящиеся продукты, объясняет Волков. По его словам, попытка закупиться впрок помогает создать иллюзию, что человек держит ситуацию под контролем и снизить уровень его тревоги.