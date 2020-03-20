Вслед за продовольствием россияне стали скупать морозильные камеры

Продажи морозильных камер и холодильников в онлайн-магазинах резко выросли из-за ажиотажа, вызванного эпидемией коронавируса. У Ozon в марте они увеличились в 4 раза год к году. Наибольшим спросом, по словам представителя компании, пользуются дешевые модели и средней цены. На маркетплейсе goods.ru продажи этих товаров выросли почти в 4 раза за 14–19 марта по сравнению с 7–12 марта и в 16,5 раза год к году. В 4 раза выросли продажи морозильных камер и в «Ситилинке» с 13 по 18 марта в годовом сравнении, а холодильников – в 2,5 раза, рассказал директор сети Александр Лозовский. На маркетплейсе «Беру!» спрос на морозильные камеры за эти же дни увеличился почти в 5 раз по сравнению с 6–11 марта, а на холодильники – удвоился. Продажи отдельных категорий товаров выросли и у «М.видео-Эльдорадо». Спросом пользуется и дорогая бытовая техника, рассказал представитель сети.