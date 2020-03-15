Минпромторг пообещал не закрывать магазины и призвал не закупаться впрок
Правительство попросило торговые сети оценить, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также на сколько они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств». Такие данные Минпромторг 13 марта запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети). Они должны предоставить данные до 16 марта. Минпромторг в своей просьбе ссылается на поручение вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее представитель от комментариев отказался.
Среди продуктов, по которым Минпромторг запросил данные, – сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куры, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси – заменители грудного молока и некоторые другие продукты.
Также сегодня, 15 марта, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с торговым сетями, на котором обсуждалась ситуация на продовольственном рынке, рассказали «Ведомостям» два участника встречи. Чиновники, по словам одного из них, хотели понять, достаточно ли продуктов на складах и как избежать их дефицита.
Из-за коронавируса спрос на товары с длительным сроком хранения (крупы, другая бакалея, консервы, бытовая химия и проч.) вырос еще в начале марта. Сначала ажиотаж пришелся на крупные онлайн-магазины, но к выходным 14–15 марта его ощутили и крупнейшие федеральные сети. В некоторых московских магазинах были пустые полки с крупами, отсутствовали популярные и дешевые товары, убедились журналисты «Ведомостей», посетив несколько десятков точек в разных частях Москвы.
Чуть раньше продукты с полок начали исчезать и в европейских городах. В Италии, где правительство объявило о всеобщем карантине еще 9 марта, из магазинов исчезли нескоропортящиеся продукты, туалетная бумага и дезинфицирующие средства. На входе в торговые точки стоят очереди из покупателей, а некоторые товары (туалетная бумага, санитайзеры) продаются в ограниченном количестве на одного человека. Подобная ситуация наблюдается в Испании, Австрии, Финляндии, Франции и других странах.
«С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с сетями», – заявил «Ведомостям» представитель Минпромторга России.
Федеральное правительство, сети, местные администрации контролируют ситуацию, уверяет председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Нет проблем ни с запасами, которые сформированы исходя из повышенного спроса, ни с операторной доставкой товаров повышенного спроса в магазины – особенно в те, чьи складские помещения не очень большие и куда товары надо везти из распределительных центров. Складских запасов розницы достаточно на несколько недель работы, запасы продолжают формироваться.
Минпромторг подчеркивает, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать». Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, говорит представитель министерства: даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка на полку происходит в соответствии с определенным циклом – товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети. «И хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому мы, конечно, призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», – добавил представитель министерства.
«В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары», – подтвердил представитель X5 Retail Group, владеющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями». Поэтому сеть, говорит он, налаживает дополнительные поставки со складов во всех регионах: в магазин поступают большие партии, чаще пополняются полки. «Это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени», – добавил он.
Производители, по словам представителя X5, поставляют товар вовремя и на складах достаточный запас: «Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада».
Супермаркеты и гипермаркеты «О’кей» также заметили рост спроса в Москве на продукты с долгим сроком хранения, в частности на консервы, крупы, макаронные изделия, воду, а также на дезинфицирующие средства. «В других регионах ситуация пока более спокойная», – отмечает представитель ритейлера.
Аналогичная ситуация и у мелкооптовых центров Metro, подтверждает его представитель. Из-за заметного увеличения спроса товары действительно могут выкладываться на полки в торговых залах с некоторыми задержками.
Вырос спрос и в супермаркетах «Азбука вкуса», говорит представитель компании. Темпы роста существенно выше сезонных по бытовой химии, предметам и средствам гигиены, бакалее, охлажденному мясу, чаю и кофе, замороженным продуктам. Рост спроса на доставку из интернет-магазина av.ru за последние две недели составил 5–10%, а за пятницу и субботу он вырос уже на 60% по сравнению со среднеплановым, логистическая служба ритейлера перегружена. «Рост спроса связываем с реакцией населения на информационный фон по темам эпидемии коронавируса и карантинного режима, а также на рост курсов валют», – говорит представитель сети.
Производители продукции, на которую резко вырос спрос, уже начали увеличивать отгрузки сетям, рассказали их представители «Ведомостям». Запросы на поставки от ритейла резко выросли за последнюю неделю – на крупы, макароны и муку, в основном речь о поставках в Москву, говорит представитель «Макфы». Пока компания справляется с возросшим спросом, однако в дальнейшем, возможно, придется увеличивать производство, говорит собеседник «Ведомостей».
Заявки на поставку от некоторых сетей больше, чем обычно в 3–10 раз, рассказал президент «Мистраль-трейдинга» (поставщик круп «Мистраль») Беслан Агрба. От одной московской сети пришла заявка на поставку, в 10 раз превышающая обычные потребности, рассказывает сотрудник другого крупного поставщика бакалеи.
Ажиотаж связан с двумя причинами, считает Агрба. Во-первых, потребители понимают, что, возможно, придется находиться дома на карантине, и они запасаются товарами первой необходимости. Во-вторых, курс доллара вырос и это неминуемо в итоге скажется на цене продуктов.
Удовлетворить выросший в несколько раз спрос от некоторых сетей не получается, признал Агрба: «Компания пока поставляет в том же режиме, что и раньше. Иначе продукция закончится и каким-то магазинам ее не хватит». Тем не менее, добавил он, компания закупает больше круп и увеличивает производство.
Он рассчитывает, что через две-три недели ажиотаж утихнет – потребители сделают запасы и, возможно, распространение вируса из-за принятых государствами мер уже пойдет на спад.
Подразделение специализированного питания (детское и лечебное) Danone тоже столкнулось с повышенным спросом в конце прошлой недели, рассказывает региональный вице-президент компании по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. Например, от некоторых дистрибуторов поступают заказы, равные их закупкам за несколько месяцев. Пока удается удовлетворить повышенный спрос.
АО «Прогресс» (производитель «Фрутоняни» и «Малышам») пока не получал запросов нарастить поставки от сетей, но его мощности позволят удовлетворить выросший спрос, говорит представитель компании.