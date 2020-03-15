Минпромторг пообещал не закрывать магазины и призвал не закупаться впрок

Минпромторг подчеркивает, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать». Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, говорит представитель министерства: даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка на полку происходит в соответствии с определенным циклом – товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети. «И хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому мы, конечно, призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», – добавил представитель министерства.