Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

После того как 31 января в России был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, подорожали и начали пропадать из аптек медицинские маски. Уже 5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова жаловалась президенту России Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на маски и лекарства, нужные для борьбы с коронавирусом. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70–100 руб., тогда как до Нового года они стоили 1,5 руб. 4 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что «ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с их поставками». С 4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок, респираторов и др. В феврале начале марта также резко взлетели продажи антисептических средств в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках.