Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии. Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
В онлайн-магазине «Утконос», по словам его представителя, продажи консервов за последнюю неделю февраля подскочили на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бакалеи – круп, макарон и проч. – на 55%, различных напитков – на 25%, замороженных продуктов – на 18%.
Продажи нескоропортящихся продуктов и воды на маркетплейсе goods.ru за последние две недели февраля выросли почти в четыре раза год к году, бытовой химии – в пять раз, рассказывает представитель площадки.
У Wildberries за последние две недели февраля продажи средств для стирки и хозяйственного мыла взлетели примерно в восемь раз, средств для мытья посуды – почти в четыре раза. Продажи овсяной крупы, растворимых супов, лапши, пюре и консервов по сравнению с началом месяца выросли примерно втрое, манки – почти вдвое. Ажиотажным был и спрос на предметы личной гигиены. Продажи туалетной бумаги выросли на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, влажных салфеток – на 241%, обычных – на 185%. Это никак не связано напрямую с коронавирусом, уверен представитель Wildberries. Площадка серьезно расширила ассортимент за 2019 г.
В «Ашане» спрос на консервы за две последние недели февраля вырос на 5% по сравнению с началом месяца. Никакого ажиотажа нет, говорит представитель сети магазинов.
Представители других крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты» – отрицают резкий рост продаж нескоропортящихся товаров в своих магазинах. По их словам, рост спроса на некоторые продукты традиционно связан с праздниками: Масленицей, 23 февраля и 8 марта.
По данным компании «Платформа ОФД», через которую фискальные данные со всех контрольно-кассовых аппаратов в России передаются в налоговую службу, за последние две недели февраля продажи туалетной бумаги выросли на 5% год к году. На столько же увеличилась и выручка от предметов личной гигиены. Данных по продажам продовольствия с длительными сроками хранения компания еще не подсчитала.
Но крупная розница готовится к наплыву клиентов. X5 «анализирует потенциальную возможность дополнительной закупки базовых продуктов и антибактериальных средств», сообщил представитель компании. Вечером 6 марта одна из крупнейших продовольственных сетей страны прислала запрос о возможном увеличении поставок товара в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» топ-менеджер крупного российского производства макарон и круп. Представитель одного из крупнейших производителей бытовой химии подтвердил взрывной спрос на свои товары со стороны розницы и дистрибуторов.
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Многие россияне еще помнят времена позднего СССР, когда товары зачастую отсутствовали на полках магазинов; кто-то боится повторения многочисленных кризисов последних лет, когда резко могла подорожать какая-то категория продуктов, например, гречка. Консервы, крупы, макароны – это недорогая продукция, к тому же на нее часто есть большие скидки; поэтому многие могут позволить себе закупить их впрок, объясняет Бурмистров.
Ажиотажный спрос на продукты, химию и предметы личной гигиены именно в онлайн-магазинах тоже легко объясним, считает Бурмистров. Люди боятся выходить на улицу, чтобы не заразиться. Поход же в обычный магазин сопряжен с риском подхватить инфекцию в людном месте. Услуги интернет-площадок нивелируют эти риски и дают людям возможность реже бывать в потенциально опасных общественных местах.
В условиях недостатка информации о коронавирусе, недоверия к государству, беспрецедентных профилактических мер, которые оно применяет, «бурления» в социальных сетях люди чувствуют страх перед неизвестностью, на подсознательном уровне пытаются обезопасить себя и создать иллюзию контроля над ситуацией. Именно поэтому они скупают маски, лекарства и нескоропортящиеся продукты, считает гештальт-терапевт, психолог центра Agressia.Pro Владислав Волков.
На момент публикации в России было зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 11 россиян, двух граждан Китая и одного итальянца. Три человека выздоровели. В мире выявлено более 102 000 заболевших примерно в 100 странах: умерли почти 3500 человек.
После того как 31 января в России был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, подорожали и начали пропадать из аптек медицинские маски. Уже 5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова жаловалась президенту России Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на маски и лекарства, нужные для борьбы с коронавирусом. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70–100 руб., тогда как до Нового года они стоили 1,5 руб. 4 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что «ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с их поставками». С 4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок, респираторов и др. В феврале начале марта также резко взлетели продажи антисептических средств в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках.
Представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Голиковой не ответили на запросы «Ведомостей», разосланные вечером 6 марта.