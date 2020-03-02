«Детский мир» из-за коронавируса запасся китайскими товарами до осени
У крупнейшего российского продавца детских товаров «Детский мир» не будет проблем с поставками из Китая, заявил гендиректор компании Владимир Чирахов на телеконференции с аналитиками. Опасаясь перебоев из-за вспышки коронавируса, ритейлер с января сделал запасы, которых хватит до конца августа, и готов даже к полному прекращению поставок из Китая.
«В категории игрушек мы приобрели дополнительный товар на 2 млрд руб.», – рассказал Чирахов. На Китай приходится около 50% ассортимента ритейлера.
Начало учебного года – высокий сезон для «Детского мира», отметил Чирахов. Сейчас, по его словам, у него есть 95% необходимых товаров для продаж в этот период. «Сегодня мы получили хорошие новости: китайские фабрики начали работать», – добавил он.
Фабрики открылись, но работают не на полную мощность, указывает гендиректор сети магазинов одежды Baon Илья Ярошенко. По его мнению, у ритейлеров могут возникнуть проблемы с товарами на осень – зиму 2020–2021 гг. Этот товар должен заказываться и отшиваться сейчас, отмечает он.
По словам президента Finn Flare Ксении Рясовой, многие продавцы одежды старались в последний месяц наладить производство в других странах – Индии, Бангладеш, Вьетнаме.
Придется ускорять доставку, добавляет Ярошенко: везти товар самолетом, а не контейнерами морем, цены могут вырасти.
Вспышка коронавируса в Китае частично нарушила поставки одежды и обуви в Россию на весну, ранее говорила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. «Кому-то удастся это компенсировать наличием запасов товара или перегруппировкой поставщиков. Если это удастся, покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а издержки понесут транспортные компании и поставщики», – сказала она.
Российские и глобальные продавцы одежды ощутят последствия простоя фабрик из-за коронавируса, уверен управляющий директор консалтинговой компании Accenture в России Алексей Сидоров. Зато, по его мнению, преимущество могут получить небольшие отечественные бренды с российским производством. Глобальные бренды могут наладить поставки из альтернативных регионов, например Турции и Северной Африки, говорит он.