«Детский мир» из-за коронавируса запасся китайскими товарами до осени

Вспышка коронавируса в Китае частично нарушила поставки одежды и обуви в Россию на весну, ранее говорила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. «Кому-то удастся это компенсировать наличием запасов товара или перегруппировкой поставщиков. Если это удастся, покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а издержки понесут транспортные компании и поставщики», – сказала она.