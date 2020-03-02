«Детский мир» выходит на рынок Киргизии

Первый магазин «Детского мира» в Киргизии будет открыт во второй половине 2020 г., уточнил «Ведомостям» директор по связям с инвесторами «Детского мира» Сергей Левицкий. В стране, по оценке компании, возможно открыть 10–15 магазинов. Магазины будут стандартные, площадью 1000–1500 кв. м, добавил Левицкий. Сейчас идет подготовка и поиск подходящей площадки.