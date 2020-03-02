«Детский мир» выходит на рынок Киргизии
Крупнейший российский продавец товаров для детей «Детский мир» выходит на рынок Киргизии. В феврале 2020 г. компания приняла решение учредить в республике дочернюю фирму – «Детмир КГЗ», говорится в отчете ритейлера по МСФО за 2019 г.
Первый магазин «Детского мира» в Киргизии будет открыт во второй половине 2020 г., уточнил «Ведомостям» директор по связям с инвесторами «Детского мира» Сергей Левицкий. В стране, по оценке компании, возможно открыть 10–15 магазинов. Магазины будут стандартные, площадью 1000–1500 кв. м, добавил Левицкий. Сейчас идет подготовка и поиск подходящей площадки.
Открытие магазина в Киргизии – часть общего плана по экспансии ритейлера в страны СНГ: «Детский мир» в 2011 г. вышел на рынок Казахстана, сейчас там открыто 38 магазинов, в Белоруссии с начала 2019 г. открыто восемь точек.
Детская розница в Киргизии неорганизованная, крупных игроков нет, указывает Левицкий. При этом уровень рождаемости позволяет предположить, что магазины будут пользоваться успехом, надеется он.