Выручка интернет-магазина «Детский мир» выросла почти на 65%

Кроме того, в октябре 2019 г. «Детский мир» запустил сервис доставки онлайн-заказов на следующий день за 99 руб. из розничных магазинов сети в 30 крупнейших городах России. Эта услуга позволила увеличить зону доставки и расширить ассортимент товаров, которые доступны для доставки на следующий день. В декабре 2019 г. компания также начала тестировать новый формат магазинов — Detmir.ru. Это магазины небольшой площади, их приоритетной локацией должны стать города с населением менее 40 000 жителей. Компания планирует открыть примерно в 2000 магазинов.