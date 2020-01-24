Выручка интернет-магазина «Детский мир» выросла почти на 65%
Объем выручки интернет-магазина «Детский мир» по итогам 2019 г. вырос на 64,5% до 14,4 млрд руб., следует из сообщения компании. При этом общий объем консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16,1% — до 128,7 млрд руб. Объем выручки сети в Казахстане вырос на 48,1% и составил 3,7 млрд руб. по итогам года.
В IV квартале 2019 г. выручка интернет-магазина выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,8% — до 5,8 млрд руб. Росту выручки интернет-магазина способствовал запуск пилотной версии маркетплейса для категории «Одежда и обувь», а также запуск в ноябре собственного мобильного приложения. Общий объем выручки «Детского мира» в IV квартале 2019 г. увеличился на 13,4% — до 38,9 млрд руб. За этот квартал было открыто 56 новых магазинов сети «Детский мир», их общее число по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 842.
Кроме того, в октябре 2019 г. «Детский мир» запустил сервис доставки онлайн-заказов на следующий день за 99 руб. из розничных магазинов сети в 30 крупнейших городах России. Эта услуга позволила увеличить зону доставки и расширить ассортимент товаров, которые доступны для доставки на следующий день. В декабре 2019 г. компания также начала тестировать новый формат магазинов — Detmir.ru. Это магазины небольшой площади, их приоритетной локацией должны стать города с населением менее 40 000 жителей. Компания планирует открыть примерно в 2000 магазинов.
Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC и ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». В ноябре прошлого года АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) завершила сделку по продаже 23,7% акций «Детского мира» в ходе SPO. В результате доля акций «Детского мира» в свободном обращении составила 57,6%, доля АФК «Система» – 33,4%, РКИФ – 9,0%.
Как заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе основной бенефициар АФК «Системы» Владимир Евтушенков, в 2020 г. компания намерена довести показатель долговой нагрузки до целевых 140-150 млрд руб., в том числе за счет проведения SPO «Детского мира». Цена одной акции в ходе вторичного размещения составила 91 руб., в итоге продающие акционеры должны получить 15,9 млрд руб., из которых 12,5 млрд руб. придется на АФК «Систему».