«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. По информации издания ,такая возможность обсуждалась во время совещания министра энергетики Александра Новака с руководителями нефтяных компаний 26 мая. Россия может объявить о своей позиции на предстоящей встрече ОПЕК+ в июне, указывает газета. Согласно достигнутым в апреле договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. После они планируют уменьшить сокращение добычи до 8 млн баррелей в сутки до конца 2020 г, и до 6 млн баррелей в сутки до мая 2021 г. Однако вместо снижения Россия готова пойти на сохранение сокращения нефтедобычи на июньском уровне.
По сделке ОПЕК+ российские компаниидолжны сократить добычу в мае-июне до 8,5 млн баррелей в сутки. Как отмечает «Коммерсантъ», уже за первую неделю мая добыча снизилась до 8,7 млн баррелей в сутки.
По словам одного из источников, ужесточение позиции России объясняется давлением основного партнера по соглашению — Саудовской Аравии, недовольной текущим уровнем цен на нефть.
Ранее Новак заявил, что с рынка уже ушло около 14–15 млн баррелей в сутки с учетом сделки ОПЕК+. Сейчас профицит составляет около 7–12 млн баррелей в сутки, отмечал он. По рассчетам Минэнерго, в июне-июле на рынке улучшится ситуация после возобновления потребления.
С начала года из-за пандемии коронавируса упал спрос на топливо, с свою очередь это стало причиной снижения цен на нефть. В начале марта Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не договорились о продлении условий сделки ОПЕК+. Ограничения на нефтедобычу были сняты, из-за чего стоимость нефти Brent опускалась ниже $20 за баррель. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.