«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. По информации издания ,такая возможность обсуждалась во время совещания министра энергетики Александра Новака с руководителями нефтяных компаний 26 мая. Россия может объявить о своей позиции на предстоящей встрече ОПЕК+ в июне, указывает газета. Согласно достигнутым в апреле договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. После они планируют уменьшить сокращение добычи до 8 млн баррелей в сутки до конца 2020 г, и до 6 млн баррелей в сутки до мая 2021 г. Однако вместо снижения Россия готова пойти на сохранение сокращения нефтедобычи на июньском уровне.