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«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомости

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. По информации издания ,такая возможность обсуждалась во время совещания министра энергетики Александра Новака с руководителями нефтяных компаний 26 мая. Россия может объявить о своей позиции на предстоящей встрече ОПЕК+ в июне, указывает газета. Согласно достигнутым в апреле договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. После они планируют уменьшить сокращение добычи до 8 млн баррелей в сутки до конца 2020 г, и до 6 млн баррелей в сутки до мая 2021 г. Однако вместо снижения Россия готова пойти на сохранение сокращения нефтедобычи на июньском уровне.

По сделке ОПЕК+ российские компаниидолжны сократить добычу в мае-июне до 8,5 млн баррелей в сутки. Как отмечает «Коммерсантъ», уже за первую неделю мая добыча снизилась до 8,7 млн баррелей в сутки.

По словам одного из источников, ужесточение позиции России объясняется давлением основного партнера по соглашению — Саудовской Аравии, недовольной текущим уровнем цен на нефть.

Ранее Новак заявил, что с рынка уже ушло около 14–15 млн баррелей в сутки с учетом сделки ОПЕК+. Сейчас профицит составляет около 7–12 млн баррелей в сутки, отмечал он. По рассчетам Минэнерго, в июне-июле на рынке улучшится ситуация после возобновления потребления.

С начала года из-за пандемии коронавируса упал спрос на топливо, с свою очередь это стало причиной снижения цен на нефть. В начале марта Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не договорились о продлении условий сделки ОПЕК+. Ограничения на нефтедобычу были сняты, из-за чего стоимость нефти Brent опускалась ниже $20 за баррель. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.

Ранее по теме: Спрос на нефть снова растет, а вместе с ним – и цены

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных