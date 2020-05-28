Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года
Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис. Об этом главный управляющий директор организации Владимир Верхошинский заявил в видеообращении к сотрудникам, опубликованном на внутреннем портале банка. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил один из сотрудников банка.
«Проекты идут даже быстрее, чем мы ожидали. И поэтому мы приняли решение, что мы не будем административно, директивно кого-то возвращать, загонять в офис», – сказал Верхошинский в обращении к сотрудникам. При этом топ-менеджер отметил, что при желании или необходимости сотрудники могут вернуться к работе в офисе. «Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если надо в офис, значит в офис», – сказал Верхошинский. Он также добавил, что «опасность пока остается».
Сейчас в удаленном режиме работают около 10 000 сотрудников Альфа-банка. Верхошинский уточнил, что определять оптимальный формат работы будут руководители команд. В регионах это универсальные управляющие, а в Москве руководители профильных подразделений.
Российские компании начали переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы в начале марта из-за распространения коронавируса. Так, например, продолжить работу в удаленном режиме до 1 сентября решили в компании «Авито». До 1 августа продолжат удаленно работать большинство сотрудников «Тинькофф банка».