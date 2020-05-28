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Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года

Ведомости

Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис. Об этом главный управляющий директор организации Владимир Верхошинский заявил в видеообращении к сотрудникам, опубликованном на внутреннем портале банка. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил один из сотрудников банка.

«Проекты идут даже быстрее, чем мы ожидали. И поэтому мы приняли решение, что мы не будем административно, директивно кого-то возвращать, загонять в офис», – сказал Верхошинский в обращении к сотрудникам. При этом топ-менеджер отметил, что при желании или необходимости сотрудники могут вернуться к работе в офисе. «Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если надо в офис, значит в офис», – сказал Верхошинский. Он также добавил, что «опасность пока остается».

Сейчас в удаленном режиме работают около 10 000 сотрудников Альфа-банка. Верхошинский уточнил, что определять оптимальный формат работы будут руководители команд. В регионах это универсальные управляющие, а в Москве руководители профильных подразделений.

Ранее по теме: Часть российских компаний оставят сотрудников на удаленке до осени

Российские компании начали переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы в начале марта из-за распространения коронавируса. Так, например, продолжить работу в удаленном режиме до 1 сентября решили в компании «Авито». До 1 августа продолжат удаленно работать большинство сотрудников «Тинькофф банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных