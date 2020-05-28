Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года

«Проекты идут даже быстрее, чем мы ожидали. И поэтому мы приняли решение, что мы не будем административно, директивно кого-то возвращать, загонять в офис», – сказал Верхошинский в обращении к сотрудникам. При этом топ-менеджер отметил, что при желании или необходимости сотрудники могут вернуться к работе в офисе. «Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если надо в офис, значит в офис», – сказал Верхошинский. Он также добавил, что «опасность пока остается».