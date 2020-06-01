Партнер AliExpress ускорит доставку заказов на пять дней
«AliExpress Россия», логистический оператор «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group), «Почта Китая» и «Почта России» открыли три новых регулярных грузовых рейса в Москву из аэропорта Чанши в Китае, сообщили компании. «AliExpress Россия» – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций.
«Благодаря новым рейсам мы сможем сократить время доставки посылок покупателям еще на пять дней», – заявил гендиректор «Цайняо» в России Вячеслав Савин. Время доставки может сократиться с 25–30 дней до 20–25 в зависимости от региона, уточнил представитель «Цайняо». Рейсы выполняются собственными самолетами «Почты России» и бортами авиакомпании «Авиастар-Ту». За один рейс перевозится в среднем более 40 000 заказов AliExpress, говорится в сообщении компаний.
За три месяца с начала эпидемии (март, апрель, май) «Цайняо», по собственным данным, доставил российским покупателям более 7545 т посылок – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сейчас для доставки посылок AliExpress и «Цайняо» используют самолеты авиакомпаний «Авиастар-Ту» и «Атран», организованы регулярные прямые рейсы из Ханчжоу в Москву и Екатеринбург.