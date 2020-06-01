Партнер AliExpress ускорит доставку заказов на пять дней

«Благодаря новым рейсам мы сможем сократить время доставки посылок покупателям еще на пять дней», – заявил гендиректор «Цайняо» в России Вячеслав Савин. Время доставки может сократиться с 25–30 дней до 20–25 в зависимости от региона, уточнил представитель «Цайняо». Рейсы выполняются собственными самолетами «Почты России» и бортами авиакомпании «Авиастар-Ту». За один рейс перевозится в среднем более 40 000 заказов AliExpress, говорится в сообщении компаний.