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Партнер AliExpress ускорит доставку заказов на пять дней

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«AliExpress Россия», логистический оператор «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group), «Почта Китая» и «Почта России» открыли три новых регулярных грузовых рейса в Москву из аэропорта Чанши в Китае, сообщили компании. «AliExpress Россия» – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций.

«Благодаря новым рейсам мы сможем сократить время доставки посылок покупателям еще на пять дней», – заявил гендиректор «Цайняо» в России Вячеслав Савин. Время доставки может сократиться с 25–30 дней до 20–25 в зависимости от региона, уточнил представитель «Цайняо». Рейсы выполняются собственными самолетами «Почты России» и бортами авиакомпании «Авиастар-Ту». За один рейс перевозится в среднем более 40 000 заказов AliExpress, говорится в сообщении компаний.

За три месяца с начала эпидемии (март, апрель, май) «Цайняо», по собственным данным, доставил российским покупателям более 7545 т посылок – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Сейчас для доставки посылок AliExpress и «Цайняо» используют самолеты авиакомпаний «Авиастар-Ту» и «Атран», организованы регулярные прямые рейсы из Ханчжоу в Москву и Екатеринбург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных