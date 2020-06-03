В России открылся первый магазин «датской IKEA» Jysk
Первый магазин датского мебельного ритейлера Jysk открылся 3 июня в Москве в ТЦ «Тройка» и на онлайн-платформе. В новом магазине соблюдены все меры предосторожности: разметка на полу для соблюдения дистанции 1,5 м, санитайзеры при входе, маски и перчатки у всего персонала.
До 24 июня в магазине действуют скидки до 50% на матрасы, садовую мебель и товары для сада, до 30% снижены цены на диваны и шкафы. Кроме того, если в течение 30 дней купленный товар попадает в акцию, покупатель может вернуть разницу в цене.
О выходе на российский рынок крупнейший ритейлер Дании объявил в феврале 2020 г. Первые два магазина в Москве (в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево») планировалось открыть в апреле. Сейчас компания планирует открывать минимум по 10 магазинов каждый год, начиная с Москвы и области.