В России открылся первый магазин «датской IKEA» Jysk

О выходе на российский рынок крупнейший ритейлер Дании объявил в феврале 2020 г. Первые два магазина в Москве (в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево») планировалось открыть в апреле. Сейчас компания планирует открывать минимум по 10 магазинов каждый год, начиная с Москвы и области.