Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
Собеседник Bloomberg связывает ее окончательную дату с подтверждением соглашения со стороны Ирака. Как пишет агентство, переговоры в четверг зашли в тупик из-за позиции Ирака, однако позже с Багдадом было достигнуто предварительное соглашение по более тщательному соблюдению квот. ТАСС отмечает, что Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать темпы сокращения в июле.
Разногласия в ОПЕК+ по дате заседания возникли после изучения предварительных данных о добыче нефти в мае, из них следовало, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Недовольство этим выразили Саудовская Аравия и Россия. Первоначально встреча планировалась на 9-10 июня. Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц и предложили провести встречу 4 июня, но проводить не стали. Заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесли на 17-18 июня. К этом сроку эксперты получат более точные данные по уровням добычи в мае.
Участники ОПЕК+ договорились в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. За базу отсчета взяли добычу на октябрь 2018 г., но для России и Саудовской Аравии база — это 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Возможно сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки после июня, но только при полном соблюдении всеми своих обязательств.