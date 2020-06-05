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Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

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ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.

Собеседник Bloomberg связывает ее окончательную дату с подтверждением соглашения со стороны Ирака. Как пишет агентство, переговоры в четверг зашли в тупик из-за позиции Ирака, однако позже с Багдадом было достигнуто предварительное соглашение по более тщательному соблюдению квот. ТАСС отмечает, что Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать темпы сокращения в июле.

Разногласия в ОПЕК+ по дате заседания возникли после изучения предварительных данных о добыче нефти в мае, из них следовало, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Недовольство этим выразили Саудовская Аравия и Россия. Первоначально встреча планировалась на 9-10 июня. Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц и предложили провести встречу 4 июня, но проводить не стали. Заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесли на 17-18 июня. К этом сроку эксперты получат более точные данные по уровням добычи в мае.

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Участники ОПЕК+ договорились в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. За базу отсчета взяли добычу на октябрь 2018 г., но для России и Саудовской Аравии база — это 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Возможно сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки после июня, но только при полном соблюдении всеми своих обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных