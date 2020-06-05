Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

Участники ОПЕК+ договорились в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 г. За базу отсчета взяли добычу на октябрь 2018 г., но для России и Саудовской Аравии база — это 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Возможно сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки после июня, но только при полном соблюдении всеми своих обязательств.