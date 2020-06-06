Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19

Левилимаб, согласно данным госреестра лекарственных средств, будет выпускаться в форме раствора для подкожного введения. Его будет производить фармацевтическая компания ЗАО «Биокад». На сайте производителя говорится, что изначально левилимаб разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Но в ходе исследований специалисты выяснили, что действующее вещество способно бороться с цитокиновым штормом. Ранее компания получила от Минздрава разрешение на проведение клинического исследования препарата у пациентов с тяжелым течением COVID-19.