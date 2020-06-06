Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал новый лекарственный препарат для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о препарате «левилимаб», который будет выпускаться под торговым наименованием «илсира». Данный препарат стал вторым лекарственным средством, зарегистрированным по ускоренной процедуре, отметили в Минздраве.
Левилимаб будут назначать пациентам с тяжелым течением COVID-19, в частности при таком осложнении, как цитокиновый шторм. Цитокиновый шторм представляет собой избыточную воспалительную реакцию организма на внедрение вируса. Такое состояние приводит к повреждению тканей и органов, особенной легочной ткани. Нередко после развития цитокинового шторма наступает летальный исход. «Предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19», ‒ заявили в Минздраве.
Левилимаб, согласно данным госреестра лекарственных средств, будет выпускаться в форме раствора для подкожного введения. Его будет производить фармацевтическая компания ЗАО «Биокад». На сайте производителя говорится, что изначально левилимаб разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Но в ходе исследований специалисты выяснили, что действующее вещество способно бороться с цитокиновым штормом. Ранее компания получила от Минздрава разрешение на проведение клинического исследования препарата у пациентов с тяжелым течением COVID-19.
Неделей ранее Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат для борьбы с COVID-19 ‒ авифавир. При его применении симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Первые 60 000 курсов лекарства поступят в больницы 11 июня, сообщало ведомство.