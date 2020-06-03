Минздрав рекомендовал «Авифавир» для лечения коронавируса

Начало поставок лекарства в российские больницы ожидаются 11 июня, до конца месяца планируется поставить 60 000 курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Сейчас в в 35 медицинских центрах продолжается финальный этап исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов. По итогам первых четырех дней лечения у 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавир», былотрицательный тест на коронавирус, это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%, рассказали в РФПИ.