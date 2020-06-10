Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля. Это стало причиной роста продаж билетов на поезда в Крым, отметило ведомство.
Теперь движение будет осуществляться по таким новым маршрутам, как Симферополь — Кисловодск, Симферополь — Екатеринбург, Евпатория — Санкт-Петербург. Продажи билетов на эти маршруты откроются 11 июня. Поезда будут ходить не реже раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы, добавили в Минтрансе. Оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым является компания «Гранд Сервис Экспресс».
О том, что «Гранд сервис экспресс» собирается в 2020 г. запустить новые маршруты в Крым, «Ведомости» писали в ноябре 2019 г. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь добавится южный маршрут. Поезда будут следовать из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Также появится несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, говорил гендиректор компании Александр Ганов.