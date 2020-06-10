Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

О том, что «Гранд сервис экспресс» собирается в 2020 г. запустить новые маршруты в Крым, «Ведомости» писали в ноябре 2019 г. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь добавится южный маршрут. Поезда будут следовать из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Также появится несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, говорил гендиректор компании Александр Ганов.