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Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля. Это стало причиной роста продаж билетов на поезда в Крым, отметило ведомство.

Теперь движение будет осуществляться по таким новым маршрутам, как Симферополь — Кисловодск, Симферополь — Екатеринбург, Евпатория — Санкт-Петербург. Продажи билетов на эти маршруты откроются 11 июня. Поезда будут ходить не реже раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы, добавили в Минтрансе. Оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым является компания «Гранд Сервис Экспресс».

О том, что «Гранд сервис экспресс» собирается в 2020 г. запустить новые маршруты в Крым, «Ведомости» писали в ноябре 2019 г. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь добавится южный маршрут. Поезда будут следовать из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Также появится несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, говорил гендиректор компании Александр Ганов.

Ранее по теме: В Крым пойдут поезда из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных