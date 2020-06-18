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BP впервые вышла на рынок гибридных облигаций и привлекла $12 млрд

Ведомости

Британская нефтяная компания BP привлекла $12 млрд за счет размещения так называемых гибридных ценных бумаг, сочетающих в себе функции акций и облигаций. BP впервые выпустила и разместила гибридные облигации на рынке, а сделка стала одной из самых крупных продаж этого типа ценных бумаг, пишет The Financial Times.

В результате выпуска BP привлекла $5 млрд, €4,75 млрд и £1,25 млрд (всего 12 млрд в пересчета на доллары США), а годовые процентные расходы по некоторым из новых нот составят около 3,25%. По словам директора по рынкам долгового капитала Citigroup Колма Рейни, BP «ранее не выпускала гибриды не на одном рынке и теперь поразила все сразу». По его оценке, крупная по размеру и цене сделка поможет восстановить баланс компании, которая оказалась в эпицентре кризиса из-за пандемии коронавируса. Джулиан Маркс, который управляет фондом, посвященным инвестированию в гибридные облигации в Neuberger Berman, отметил, то с учетом трудностей в нефтедобыче и низких цен на нефть привлечение через гибриды — «это действительно хороший способ повышения их кредитного профиля». Сама компания заявила, что организовала сбор средств для «укрепления нашей финансовой базы». Номинированный в долларах долг компании оценивался с доходностью 4,375 и 4,875% двумя траншами с опционом для BP на погашение инвесторам через пять и десять лет соответственно.

Ранее BP намеревалась списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд из-за ухудшения прогноза спроса и цен на нефть из-за последствий пандемии коронавируса. Это может стать самым крупным списанием в отрасли за много лет, отмечал The Wall Street Journal. Официально BP должна объявить о списаниях 28 июля вместе с результатами за II квартал. Также компания пересмотрит целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений. Теперь BP прогнозирует, что в долгосрочной перспективе (в 2021–2050 гг.) стоимость барреля нефти Brent составит $55 вместо $70. Это самый низкий прогноз среди европейских компаний, отмечают аналитики Barclays. Долгосрочный прогноз цены на газ BP снизила на 31% до $2,9 за 1 млн британских тепловых единиц (в Henry Hub).

Ранее по теме: BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд

BP в июне уже сообщила о планах сократить около 10 000 человек, или 14% сотрудников, и заморозке зарплат топ-менеджеров для снижения расходов. При новом гендиректоре Бернарде Луни компания пытается упростить свою структуру и собирается больше инвестировать в возобновляемую энергетику. В сентябре BP планирует представить инвесторам новую стратегию.

Ранее по теме: Участие в капитале «Роснефти» принесло ВР убыток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных