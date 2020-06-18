BP впервые вышла на рынок гибридных облигаций и привлекла $12 млрд

В результате выпуска BP привлекла $5 млрд, €4,75 млрд и £1,25 млрд (всего 12 млрд в пересчета на доллары США), а годовые процентные расходы по некоторым из новых нот составят около 3,25%. По словам директора по рынкам долгового капитала Citigroup Колма Рейни, BP «ранее не выпускала гибриды не на одном рынке и теперь поразила все сразу». По его оценке, крупная по размеру и цене сделка поможет восстановить баланс компании, которая оказалась в эпицентре кризиса из-за пандемии коронавируса. Джулиан Маркс, который управляет фондом, посвященным инвестированию в гибридные облигации в Neuberger Berman, отметил, то с учетом трудностей в нефтедобыче и низких цен на нефть привлечение через гибриды — «это действительно хороший способ повышения их кредитного профиля». Сама компания заявила, что организовала сбор средств для «укрепления нашей финансовой базы». Номинированный в долларах долг компании оценивался с доходностью 4,375 и 4,875% двумя траншами с опционом для BP на погашение инвесторам через пять и десять лет соответственно.