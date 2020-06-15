BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд. Это связано с тем, что компания ухудшила прогноз спроса и цен на нефть из-за последствий пандемии коронавируса. Это может стать самым крупным списанием в отрасли за много лет, отмечает The Wall Street Journal.
В понедельник утром акции компании подешевели примерно на 5%. К 13.00 мск снижение котировок составляло 3,6%.
Официально BP должна объявить о списаниях 28 июля вместе с результатами за II квартал. Также компания пересмотрит целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений. Теперь BP прогнозирует, что в долгосрочной перспективе (в 2021–2050 гг.) стоимость барреля нефти Brent составит $55 вместо $70. Это самый низкий прогноз среди европейских компаний, отмечают аналитики Barclays. Сейчас баррель Brent торгуется по цене около $38.
Долгосрочный прогноз цены на газ BP снизила на 31% до $2,9 за 1 млн британских тепловых единиц (в Henry Hub).
BP в июне уже сообщила о планах сократить около 10 000 человек, или 14% сотрудников, и заморозке зарплат топ-менеджеров для снижения расходов. При новом гендиректоре Бернарде Луни компания пытается упростить свою структуру и собирается больше инвестировать в возобновляемую энергетику. В сентябре BP планирует представить инвесторам новую стратегию.