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BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд

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Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд. Это связано с тем, что компания ухудшила прогноз спроса и цен на нефть из-за последствий пандемии коронавируса. Это может стать самым крупным списанием в отрасли за много лет, отмечает The Wall Street Journal.

В понедельник утром акции компании подешевели примерно на 5%. К 13.00 мск снижение котировок составляло 3,6%.

Официально BP должна объявить о списаниях 28 июля вместе с результатами за II квартал. Также компания пересмотрит целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений. Теперь BP прогнозирует, что в долгосрочной перспективе (в 2021–2050 гг.) стоимость барреля нефти Brent составит $55 вместо $70. Это самый низкий прогноз среди европейских компаний, отмечают аналитики Barclays. Сейчас баррель Brent торгуется по цене около $38.

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Долгосрочный прогноз цены на газ BP снизила на 31% до $2,9 за 1 млн британских тепловых единиц (в Henry Hub).

BP в июне уже сообщила о планах сократить около 10 000 человек, или 14% сотрудников, и заморозке зарплат топ-менеджеров для снижения расходов. При новом гендиректоре Бернарде Луни компания пытается упростить свою структуру и собирается больше инвестировать в возобновляемую энергетику. В сентябре BP планирует представить инвесторам новую стратегию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных