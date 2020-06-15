BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд

Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд. Это связано с тем, что компания ухудшила прогноз спроса и цен на нефть из-за последствий пандемии коронавируса. Это может стать самым крупным списанием в отрасли за много лет, отмечает The Wall Street Journal.