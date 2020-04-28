Участие в капитале «Роснефти» принесло ВР убыток

Участие в капитале «Роснефти» принесло ВР убытокБританская компания оценила его в $218 млн за I квартал
Убыток ВР от участия в капитале «Роснефти» до вычета налогов и процентов в I квартале 2020 г. составил $218 млн, сообщила британская компания. В I и IV кварталах 2019 г. она получила прибыль: $526 млн и $534 млн соответственно.
Убыток ВР объяснила снижением цен на нефть, изменением валютных курсов и таможенных пошлин, которые частично были компенсированы некоторыми разовыми статьями.
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