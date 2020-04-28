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Участие в капитале «Роснефти» принесло ВР убыток

Британская компания оценила его в $218 млн за I квартал
Галина Старинская
Евгений Разумный / Ведомости

Убыток ВР от участия в капитале «Роснефти» до вычета налогов и процентов в I квартале 2020 г. составил $218 млн, сообщила британская компания. В I и IV кварталах 2019 г. она получила прибыль: $526 млн и $534 млн соответственно.

Убыток ВР объяснила снижением цен на нефть, изменением валютных курсов и таможенных пошлин, которые частично были компенсированы некоторыми разовыми статьями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных