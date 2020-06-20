Минэнерго ждет в 2020 году среднюю цену российской нефти $35 за баррель

Минэнерго ожидает, что в 2020 г. средняя цена российской нефти марки Urals составит $35 за баррель. Об этом министр энергетики Александр Новак рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он также отметил, что не считает необходимым дополнительное сокращение квот на добычу нефти по сделке ОПЕК+. По словам российского министра, страны соглашения сейчас «довольно точно» выполняют условия сделки.