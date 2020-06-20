Минэнерго ждет в 2020 году среднюю цену российской нефти $35 за баррель
Минэнерго ожидает, что в 2020 г. средняя цена российской нефти марки Urals составит $35 за баррель. Об этом министр энергетики Александр Новак рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он также отметил, что не считает необходимым дополнительное сокращение квот на добычу нефти по сделке ОПЕК+. По словам российского министра, страны соглашения сейчас «довольно точно» выполняют условия сделки.
По действующему бюджетному правилу доходы от продажи нефти и газа сверх цены отсечения ($42,4 за баррель в бюджете на 2020 г.) направляются в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена на нефть опускается ниже цены отсечения, то ФНБ за счет продажи иностранной валюты компенсирует недополученные нефтегазовые доходы.
Минэкономразвития недавно улучшило свой прогноз среднегодовых цен на нефть. Министерство теперь ожидает, что баррель российской нефти в этом году в среднем будет стоить $39,9 вместо прогнозируемых ранее $31,1. Выше $40 за баррель Urals чиновники ждут уже в 2021 г.
Средняя цена нефти марки Urals в апреле упала почти в четыре раза год к году до $18,22. После заключения новой сделки ОПЕК+ российская нефть выросла до $30 за баррель и сравнялась с ценой на эталонную нефть Brent.