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Минэнерго ждет в 2020 году среднюю цену российской нефти $35 за баррель

Ведомости

Минэнерго ожидает, что в 2020 г. средняя цена российской нефти марки Urals составит $35 за баррель. Об этом министр энергетики Александр Новак рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он также отметил, что не считает необходимым дополнительное сокращение квот на добычу нефти по сделке ОПЕК+. По словам российского министра, страны соглашения сейчас «довольно точно» выполняют условия сделки.

По действующему бюджетному правилу доходы от продажи нефти и газа сверх цены отсечения ($42,4 за баррель в бюджете на 2020 г.) направляются в фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена на нефть опускается ниже цены отсечения, то ФНБ за счет продажи иностранной валюты компенсирует недополученные нефтегазовые доходы.

Минэкономразвития недавно улучшило свой прогноз среднегодовых цен на нефть. Министерство теперь ожидает, что баррель российской нефти в этом году в среднем будет стоить $39,9 вместо прогнозируемых ранее $31,1. Выше $40 за баррель Urals чиновники ждут уже в 2021 г. 

Ранее по теме: ОПЕК+ продлила жесткие ограничения на добычу нефти

Средняя цена нефти марки Urals в апреле упала почти в четыре раза год к году до $18,22. После заключения новой сделки ОПЕК+ российская нефть выросла до $30 за баррель и сравнялась с ценой на эталонную нефть Brent.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных