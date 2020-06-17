Чиновники улучшили прогноз падения экономики в 2020 году

Чиновники улучшили прогноз падения экономики в 2020 годуНо достичь национальных целей в 2024-м все равно не получается
Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. «Ведомости» ознакомились с копией прогноза, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. В ближайшее время документ с поправками в закон о бюджете будет обсуждать правительство, знает один из них. «Ведомости» ожидают ответ от представителя правительства. Его коллега из Минэкономразвития не ответил на запрос.
Плановое улучшение
Падение российской экономики в 2020 г. будет менее сильным, чем предполагало Минэкономразвития, – на 4,8% вместо прежнего прогноза минус 5%. Новый вариант по-прежнему предполагает, что экономика начнет восстанавливаться с 2021 г., хотя и не вернется к докризисному уровню. Прошлый прогноз не учитывал действие будущего национального плана восстановления экономики – он еще не был согласован в правительстве, объяснял министр экономического развития Максим Решетников. Теперь меры плана заложены в прогноз, объясняет один из чиновников. Кроме того, ситуация в экономике уже начала постепенно восстанавливаться, отмечает он. Согласно обзору ЦБ с 25 по 29 мая отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня сократилось до 10,4 с 14,6%, правда, в начале июня снова начало расти. Стала восстанавливаться и розничная торговля, свидетельствуют данные Сбербанка: в середине мая и начале июня расходы потребителей на товары и услуги начали расти.
Связывать новый прогноз с планом восстановления не стоит, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: в прогнозе никакого эффекта от реализации плана не видно – ни по темпам роста ВВП и инвестиций, ни по улучшению потребительского сегмента.
Недостижимые цели
Какой будет экономика в 2024 г., когда чиновники должны будут отчитаться о достижении национальных целей президента Владимира Путина (войти в первую пятерку в мире по ВВП, вдвое снизить бедность и др.), Минэкономразвития в прогнозе не указывает. Но уже исходя из прогноза на 2020–2023 гг. ясно, что достичь целей не удастся, говорят директор финансового центра «Сколково–РЭШ» Олег Шибанов и Тихомиров. Едва ли к концу 2024 г. будут достигнуты цели по бедности (снижение до 6,6%) и инвестициям (25% ВВП, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. они будут составлять 19% ВВП), а также по росту производительности труда, перечисляет Шибанов.
Минэкономразвития улучшило сразу несколько показателей на 2020 г. – менее сильным будет падение инвестиций (10,4% вместо 12%), реальных располагаемых доходов людей (3,5 вместо 3,8%), а также зарплат (на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%). Затем в 2021–2023 гг. ожидается рост доходов и инвестиций – на 2–3 и 5,5% соответственно. Шибанову это кажется слишком высоким.
Обновленный прогноз не меняет ситуацию на рынке труда: министерство по-прежнему ждет роста безработицы с 4,6% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г., а также сокращения числа занятых в экономике на 800 000 человек. Странно, что в нынешних условиях Минэкономразвития не ждет ни значимого роста безработицы, ни сильного снижения зарплат, обращал внимание главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Только за последние два месяца число безработных выросло на 1,5 млн человек, а общее число безработных на 1 июня превысило 4,5 млн человек, говорил министр труда Антон Котяков. А за последние две недели число официально зарегистрированных безработных выросло на 16%.
Дорогая нефть
Серьезно улучшен и прогноз цен на нефть. Теперь министерство ждет среднегодовую цену нефти марки Urals не 31,1 $/барр., а $39,9/барр., а выше $40/барр. будет уже в 2021 г. – $43,3/барр. Цены на нефть с началом действия новой сделки ОПЕК+ начали постепенно расти после сильного падения. А 16 июня стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $40/барр. При цене на нефть марки Urals выше $42,4/барр. в 2020 г. (ежегодно она индексируется) по бюджетному правилу правительство покупает валюту в фонд национального благосостояния, при цене ниже – продает.
Существенное улучшение прогноза по ценам на нефть — это главное отличие от прошлого прогноза, отмечает Тихомиров. Сказались изменения последних двух недель на нефтяном рынке, считает он: от более оптимистичного взгляда на нефть у Минэкономразвития получается и лучшая динамика ВВП в 2020 г. И валютный курс благодаря этому более крепкий, продолжает сотрудник международной финансовой организации, на этом фоне инвестиции, которые во многом осуществляются за счет импортных товаров, падают не так сильно.
При новых прогнозируемых ценах на нефть среднегодовой курс рубля в 2020 г. укрепится с 72,6 до 69,8 руб./$, ожидает Минэкономразвития. А в 2021 г. снова начнет слабеть – до 72,4 руб./$ в 2023 г. К концу 2020 г. нефтяные котировки превысят $50/барр., ждет главный аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин, что приведет даже к бОльшему укреплению рубля – до 67,5 руб./$. Но серьезными рисками для рубля остаются возможность второй волны эпидемии коронавируса и дальнейший рост напряженности в отношениях между Китаем и США, предупреждают аналитики «Уралсиба».
Также Минэкономразвития пересмотрело прогноз инфляции – теперь министерство ждет ее к концу года в 3,5% (в мае инфляция была на уровне 3%), это ниже целевого показателя ЦБ в 4%. К нему инфляция вернется уже в 2021 г. и будет оставаться такой и дальше. Дальнейший рост инфляции будет сдерживаться ограниченным потребительским спросом, объяснял Решетников. Прогноз Минэкономразвития в целом не выбивается из числа других – официальных и экспертных. Министр финансов Антон Силуанов также оценивал спад в 5% ВВП в этом году, ЦБ – на 4–6% при возврате экономики к докризисному уровню в 2022 г. Прогноз по инфляции на 2020 г. улучшен существенно, хотя на 2021–2023 гг. оставлен без изменений – получается, что замедление инфляции, по мнению министерства, – это история исключительно текущего года, говорит Тихомиров. Позиция Минэкономразвития может быть связана с тем, что сохраняется пространство для дальнейшего снижения ставки, считает сотрудник международной финансовой организации.