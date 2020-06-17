Чиновники улучшили прогноз падения экономики в 2020 году

Также Минэкономразвития пересмотрело прогноз инфляции – теперь министерство ждет ее к концу года в 3,5% (в мае инфляция была на уровне 3%), это ниже целевого показателя ЦБ в 4%. К нему инфляция вернется уже в 2021 г. и будет оставаться такой и дальше. Дальнейший рост инфляции будет сдерживаться ограниченным потребительским спросом, объяснял Решетников. Прогноз Минэкономразвития в целом не выбивается из числа других – официальных и экспертных. Министр финансов Антон Силуанов также оценивал спад в 5% ВВП в этом году, ЦБ – на 4–6% при возврате экономики к докризисному уровню в 2022 г. Прогноз по инфляции на 2020 г. улучшен существенно, хотя на 2021–2023 гг. оставлен без изменений – получается, что замедление инфляции, по мнению министерства, – это история исключительно текущего года, говорит Тихомиров. Позиция Минэкономразвития может быть связана с тем, что сохраняется пространство для дальнейшего снижения ставки, считает сотрудник международной финансовой организации.