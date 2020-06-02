Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

В плане делается ставка на цифровизацию – именно этого и ожидали эксперты от Мишустина, когда он был назначен премьер-министром. Так, правительство собирается запустить систему «единого окна» для малого и среднего бизнеса, платформу для получения бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему в сфере здравоохранения (в том числе единую цифровую медицинскую карту), создать образовательную цифровую платформу. Многие из перечисленных задач, как и общую идею перевести в электронный формат взаимодействие людей и бизнеса с государством, Минкомсвязи предлагало еще в начале 2010–х гг., вспоминает бывший высокопоставленный чиновник министерства. С приходом нового министра связи Максута Шадаева и премьер-министра, которые много лет развивали государственные электронные сервисы, цифровизация госсектора может сильно ускориться, но это позволит лишь наверстать планы десятилетний давности и не обеспечит технологического прорыва, считает собеседник «Ведомостей». Ошибкой он называет развитие IT-решений для отдельных отраслей, например, здравоохранения или образования: это приводит к выделению средств на цифровизацию профильным министерствам, которые не знают, что с ними делать, а правильнее готовить универсальные IT-сервисы.