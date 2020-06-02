Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Мишустин предложил Путину создать социальное казначействоОни обсудят план восстановления экономики стоимостью свыше 7 трлн рублей
7,3 трлн руб., цифровизация экономики, снижение административных барьеров для бизнеса, запуск инвестпроектов и импортозамещение – так правительство собирается восстанавливать российскую экономику после коронакризиса. «Ведомости» ознакомились с копией плана действий, который правительство внесло 1 июня в Кремль. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.
По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту. Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020–2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям). Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 5 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов. В частности, на социальную поддержку правительство собирается потратить свыше 700 млрд, на помощь малому и среднему бизнесу – 1,3 трлн, различным отраслям будет выделено 500 млрд, регионам – 350 млрд. Еще 2,2 трлн руб. составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные. В общую «смету» входят траты и на ранее одобренную помощь населению и бизнесу, а значительная часть расходов, например, закупки почти на 1 трлн оборудования и машин, уже были предусмотрены нацпроектами, но их оплатят с опережением графика. Новых масштабных мер поддержки населения в этом году планом не предусмотрено, но помощь правительство намерено сделать более адресной.
План рассчитан до конца 2021 г. К этому моменту российская экономика должна начать расти на 2,5%, должны увеличиваться реальные доходы населения, безработица – снизиться до 5%. Минэкономразвития в официальном прогнозе ждет, что за 2020 г. экономика упадет на 5%, в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, а в 2022 и 2023 гг. рост ускорится до 3 и 3,1% соответственно.
Помешать восстановлению могут многочисленные риски, пишет правительство: прекращение мер поддержки занятости и формирование следом «навеса» безработицы в пострадавших отраслях, снижение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, резкий рост «плохих» долгов. Удар коронакризиса (падение ВВП во II квартале на 9,5%, реальных располагаемых доходов населения – на 6%, всплеск безработицы и неполной занятости и т. д.) уже привели к более медленному достижению целей, установленных в майском указе Путина, говорит человек, участвовавший в разработке плана.
Но правительство видит в кризисе и возможности. Например, развитие новых форм занятости и обучения повышает гибкость рынка труда и образования. Переход на удаленную работу и самоизоляция ускорили цифровизацию. Усилились стимулы для импортозамещения и упрощения административных процедур.
Представитель Минэкономразвития переадресовал вопросы «Ведомостей» в правительство, а представители правительства и первого вице-премьера Андрея Белоусова, отвечавшего за подготовку плана, не ответили на них.
Помощь по адресу
Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Последние годы доля социальных выплат в доходах населения превышает 19% –это максимум и в постсоветский, и в советский период (данные Росстата доступны с 1970 г.). В России существует около 100 различных пособий и соцвыплат, на них тратится порядка 3% ВВП, но тратится неэффективно: из 1 руб. до бедных доходит лишь 25 коп. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.
Чтобы выявить тех, кому действительно нужна помощь, будет установлен единый подход к определению состава семьи и доходов людей, введена методика расчета среднего дохода на семью. Такая система уже частично работает, рассказывает федеральный чиновник, большая часть выплат семьям с детьми до 16 лет (по 10 000 руб.) была доведена до людей всего за день.
Безработным (с 1 апреля к 27 мая их число уже выросло с 720 000 до 1,9 млн человек), правительство предлагает помогать быстрее трудоустроиться, сделав более гибким Трудовой кодекс. Сейчас слишком сложно и расстаться с сотрудником, и нанять его на короткий срок, жалуется предприниматель из сферы общепита, поэтому растет и теневая занятость. Правительство предлагает разрешить переводить сотрудников (в том числе госслужащих) на удаленную работу, предусмотреть минимальную часовую ставку, чтобы можно было нанять человека ненадолго и на неполный рабочий день, ввести срочный трудовой договор до года, который можно продлевать. Многие работодатели уже решили оставить сотрудников на дистанционном режиме работы до осени, а некоторые даже до 2021 г. По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, полностью или частично в удаленном режиме трудятся 26% работников, тогда как до пандемии их было только 17%.
Цифровая помощь
Самые дорогие меры поддержки малого и среднего бизнеса были одобрены ранее. Снижение страховых взносов с 30 до 15% лишит бюджетную систему 349 млрд руб. в этом году и 496 млрд – в следующем. Налоговые отсрочки и «каникулы» обойдутся бюджету почти в 180 млрд руб., а на списание льготных кредитов бюджет, по оценкам правительства, потратит в следующем году 155 млрд руб.
Новых дорогостоящих мер поддержки малого и среднего бизнеса нет. Вместо денег чиновники обещают создание комфортных условий для работы бизнеса и снижение административной нагрузки. Малому и среднему бизнесу обещано продление моратория на проверки до конца 2021 г., бизнесу в целом – проведение проверок лишь в случае рисков серьезных нарушений, а также поэтапный переход на полностью цифровой документооборот контролеров и компаний.
В плане делается ставка на цифровизацию – именно этого и ожидали эксперты от Мишустина, когда он был назначен премьер-министром. Так, правительство собирается запустить систему «единого окна» для малого и среднего бизнеса, платформу для получения бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему в сфере здравоохранения (в том числе единую цифровую медицинскую карту), создать образовательную цифровую платформу. Многие из перечисленных задач, как и общую идею перевести в электронный формат взаимодействие людей и бизнеса с государством, Минкомсвязи предлагало еще в начале 2010–х гг., вспоминает бывший высокопоставленный чиновник министерства. С приходом нового министра связи Максута Шадаева и премьер-министра, которые много лет развивали государственные электронные сервисы, цифровизация госсектора может сильно ускориться, но это позволит лишь наверстать планы десятилетний давности и не обеспечит технологического прорыва, считает собеседник «Ведомостей». Ошибкой он называет развитие IT-решений для отдельных отраслей, например, здравоохранения или образования: это приводит к выделению средств на цифровизацию профильным министерствам, которые не знают, что с ними делать, а правильнее готовить универсальные IT-сервисы.
Рухнувший спрос в экономике правительство рассчитывает поддерживать с помощью инвестиций.
Крупным проектам, в том числе частным и государственным, обещаны помощь в виде соглашений о защите инвестиций, упрощение строительных процедур и выделения земельных участков. Чиновники готовы ускорить строительство инфраструктуры, например, автотрассу Москва–Казань построить за четыре года, а ЦКАД достроить к 2021 г. Государство привыкло к большим проектам и продолжает идти по этому пути, в том числе стимулируя разработанные до кризиса инвестиционные программы госкомпаний, говорит директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, хотя не все они адекватны изменившейся ситуации, например, проекты в нефтегазовом секторе разрабатывались при других ценах на нефть. А вот оживление потребительского спроса могло бы стать стимулом для частных инвестиций, обеспечив мягкую подстройку экономики к изменившейся структуре спроса, отмечает Акиндинова. Но стимулировать инвестиции проще, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, и не факт, что стимулирование потребительского спроса приведет к серьезным экономическим результатам – люди не обязательно пойдут тратить деньги, особенно сейчас, когда скорее они стараются сохранять сбережения.
Самым важным является не содержание плана и даже не сумма обещанных трат, а эффективность реализации намеченных мер, пишет Тихомиров в обзоре: «Очень важно, чтобы этот кризис дал толчок к развитию новых технологий и структурной перестройке российской экономики, а не превратился лишь в очередной повод для усиления роли государства в экономике и расширения власти бюрократии».