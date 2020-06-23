«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь. По словам представителя авиакомпании Михаила Демина, клетка с собакой, «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.
Авиакомпания отследила передвижение клетки, она была аккуратно получена, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, отметил Демин.
Накануне дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом «Аэрофлота» получила окровавленную клетку с собакой. Девушка рассказала, что у животного повреждены морда, десна и зубы. Она написала жалобу в авиакомпанию, а также заявление в полицию.
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Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала что делать, к кому можно обратиться. К маме подошла семья, которая летела с ней одним рейсом, спросили, что произошло. Благодаря семье, они самостоятельно пошли и привели представителей авиакомпании и полицию, так как мама находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств. Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в Аэрофлот, что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделении полиции, в аэропорту. По приезде домой Мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи. На момент составления претензии в стрессовой ситуации, вытирая кровь с собаки, посадочный талон был утерян в аэропорту. Хочу придать этой истории огласку, потому что животные не должны страдать от человеческой халатности. Претензия в авиакомпанию написана, заявление в полицию тоже подано. Мы платим за перевоз животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. НО ПОЧЕМУ ПИТОМЦАМ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКУЮ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЛЁТА. Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже?? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу ее живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным все будет в порядке во время транспортировки. Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы. Ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем.
Комментируя инцидент Демин отметил, что «такое иногда случается». «Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Перелет — всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств», — добавил он.