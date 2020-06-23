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«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь. По словам представителя авиакомпании Михаила Демина, клетка с собакой, «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.

Авиакомпания отследила передвижение клетки, она была аккуратно получена, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, отметил Демин.

Накануне дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом «Аэрофлота» получила окровавленную клетку с собакой. Девушка рассказала, что у животного повреждены морда, десна и зубы. Она написала жалобу в авиакомпанию, а также заявление в полицию.

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Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала что делать, к кому можно обратиться. К маме подошла семья, которая летела с ней одним рейсом, спросили, что произошло. Благодаря семье, они самостоятельно пошли и привели представителей авиакомпании и полицию, так как мама находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств. Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в Аэрофлот, что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделении полиции, в аэропорту. По приезде домой Мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи. На момент составления претензии в стрессовой ситуации, вытирая кровь с собаки, посадочный талон был утерян в аэропорту. Хочу придать этой истории огласку, потому что животные не должны страдать от человеческой халатности. Претензия в авиакомпанию написана, заявление в полицию тоже подано. Мы платим за перевоз животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. НО ПОЧЕМУ ПИТОМЦАМ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКУЮ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЛЁТА. Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже?? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу ее живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным все будет в порядке во время транспортировки. Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы. Ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем.

Публикация от Kristina Ilicheva (@kristina_il)

Комментируя инцидент Демин отметил, что «такое иногда случается». «Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Перелет — всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств», — добавил он.

Ранее по теме: Минтранс отказался менять правила авиаперевозки животных после истории с котом и «Аэрофлотом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных