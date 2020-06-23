«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Комментируя инцидент Демин отметил, что «такое иногда случается». «Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Перелет — всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств», — добавил он.