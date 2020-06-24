IKEA 25 июня возобновит работу магазинов в Московской области
Российская IKEA объявила о возобновлении работы двух магазинов в Московской области с 25 июня. На сайте компании сообщается, что с этой даты для посетителей открываются магазины «ИКЕА Химки» и «ИКЕА Белая дача».
Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено, говорится в релизе. В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. Посмотреть загруженность магазинов можно будет на сайте. Посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках.
В России открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA. С 3 июня в Москве заработали три магазина: «ИКЕА Теплый стан» в торговом центре (ТЦ) «Мега», «ИКЕА Ходынское поле» в ТЦ «Авиапарк» и дизайн-студия «ИКЕА Ботанический сад». На сайте магазина также указано о возобновлении работы дизайн-студии «ИКЕА Афимолл». Магазины в регионах пока остаются закрытыми из-за рисков распространения COVID-19.