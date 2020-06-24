IKEA 25 июня возобновит работу магазинов в Московской области

Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено, говорится в релизе. В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. Посмотреть загруженность магазинов можно будет на сайте. Посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках.