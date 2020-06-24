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IKEA 25 июня возобновит работу магазинов в Московской области

Ведомости

Российская IKEA объявила о возобновлении работы двух магазинов в Московской области с 25 июня. На сайте компании сообщается, что с этой даты для посетителей открываются магазины «ИКЕА Химки» и «ИКЕА Белая дача».

Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено, говорится в релизе. В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. Посмотреть загруженность магазинов можно будет на сайте. Посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках.

В России открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA. С 3 июня в Москве заработали три магазина: «ИКЕА Теплый стан» в торговом центре (ТЦ) «Мега», «ИКЕА Ходынское поле» в ТЦ «Авиапарк» и дизайн-студия «ИКЕА Ботанический сад». На сайте магазина также указано о возобновлении работы дизайн-студии «ИКЕА Афимолл». Магазины в регионах пока остаются закрытыми из-за рисков распространения COVID-19.

Ранее по теме: В Москве открылся первый магазин крупнейшего мебельного ритейлера Дании Jysk. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных