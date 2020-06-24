Адвокат бывшего руководителя «Русгидро» заявил о прекращении уголовного дела
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода, дополнительное расследование в отношении экс-руководителя пока не проводится, сказал «Интерфаксу» адвокат Дода Руслан Коблев. Следствие «относительно быстро разобралось», что в действиях Дода нет состава преступления, сказал Коблев и добавил, что уголовное преследование было прекращено еще в ноябре 2018 г.
Дода и главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля арестовали в июне 2016 г., им были представлены обвинения в мошенничестве, позднее переквалифицированные в растрату. Следствие полагало, что Дод по итогам 2013 г. начислил себе премию в 351,21 млн руб., неправомерно завысив ее как минимум на 73,2 млн руб. Дод погасил ущерб в 198 млн руб., который вменялся ему и Финкелю, в декабре 2016 г. обоих отпустили под домашний арест.
В 2017 г. Генпрокуратура вернула дело в Следственный комитет, в сентябре того же года Дода и Финкеля освободили из-под ареста из-за достижения предельного срока меры пресечения. Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение, отметил Коблев «Интерфаксу». По его словам, уголовное дело в отношении Финкеля было прекращено в 2019 г. В июне 2020 г. Дод стал независимым директором в составе совета директоров Segezha Group, лесопромышленного холдинга АФК «Система».