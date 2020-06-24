Адвокат бывшего руководителя «Русгидро» заявил о прекращении уголовного дела

Дода и главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля арестовали в июне 2016 г., им были представлены обвинения в мошенничестве, позднее переквалифицированные в растрату. Следствие полагало, что Дод по итогам 2013 г. начислил себе премию в 351,21 млн руб., неправомерно завысив ее как минимум на 73,2 млн руб. Дод погасил ущерб в 198 млн руб., который вменялся ему и Финкелю, в декабре 2016 г. обоих отпустили под домашний арест.