Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Адвокат бывшего руководителя «Русгидро» заявил о прекращении уголовного дела

Ведомости

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода, дополнительное расследование в отношении экс-руководителя пока не проводится, сказал «Интерфаксу» адвокат Дода Руслан Коблев. Следствие «относительно быстро разобралось», что в действиях Дода нет состава преступления, сказал Коблев и добавил, что уголовное преследование было прекращено еще в ноябре 2018 г.

Дода и главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля арестовали в июне 2016 г., им были представлены обвинения в мошенничестве, позднее переквалифицированные в растрату. Следствие полагало, что Дод по итогам 2013 г. начислил себе премию в 351,21 млн руб., неправомерно завысив ее как минимум на 73,2 млн руб. Дод погасил ущерб в 198 млн руб., который вменялся ему и Финкелю, в декабре 2016 г. обоих отпустили под домашний арест.

В 2017 г. Генпрокуратура вернула дело в Следственный комитет, в сентябре того же года Дода и Финкеля освободили из-под ареста из-за достижения предельного срока меры пресечения. Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение, отметил Коблев «Интерфаксу». По его словам, уголовное дело в отношении Финкеля было прекращено в 2019 г. В июне 2020 г. Дод стал независимым директором в составе совета директоров Segezha Group, лесопромышленного холдинга АФК «Система».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных