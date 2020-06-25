«Аэрофлот» объяснил пассажирские рейсы за рубеж во время пандемии

25 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях сообщили, что «Аэрофлот» продолжает каким-то образом возить за границу пассажиров. Эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у компании и до эпидемии. Однако эти рейсы носят эксклюзивный характер: продажи на них открываются менее чем за неделю. Рейсы никак не рекламируются, спрос на них высокий. Многие о них узнают через сарафанное радио, рассказал сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого улетели летом в Европу. При этом билеты на такие рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России.