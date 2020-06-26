Unilever отказалась от рекламы в Facebook и Twitter в США до конца года

В июне, во время продолжающихся протестов против полицейской жестокости и расизма в США, Антидиффамационная лига (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NACCP) и другие общественные организации призвали крупных работодателей отказаться от рекламы на Facebook. Они объяснили это тем, что Facebook содействует распространению языка вражды — в частности, социальная сеть внесла издание ультраправого толка Breitbart в список доверенных СМИ. После призыва Verizon, North Face, Patagonia и другие компании приостановили рекламу на Facebook.