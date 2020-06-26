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Unilever отказалась от рекламы в Facebook и Twitter в США до конца года

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Подразделение Unilever в США откажется от рекламы в Facebook, Instagram (принадлежит Facebook) и Twitter по меньшей мере до конца года, указано на сайте компании. Обстановка в США поляризована, а реклама в этих социальных сетях никак не повысит ценность для людей и общества, заявили в компании. Рекламные бюджеты Unilever в США будут распределены между другими медиа.

В июне, во время продолжающихся протестов против полицейской жестокости и расизма в США, Антидиффамационная лига (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NACCP) и другие общественные организации призвали крупных работодателей отказаться от рекламы на Facebook. Они объяснили это тем, что Facebook содействует распространению языка вражды — в частности, социальная сеть внесла издание ультраправого толка Breitbart в список доверенных СМИ. После призыва Verizon, North Face, Patagonia и другие компании приостановили рекламу на Facebook.

Unilever стала первой крупной компанией, объявившей о заморозке бюджетов до 2021 г. и распространившей его на Twitter. Ранее она анонсировала перемены в позиционировании косметики для осветления кожи лица: компания не будет использовать слова «белый» или «светлый» и откажется от изображений со сравнением тона кожи до и после применения.

Ранее по теме: PepsiCo и Mars изменят логотипы своих брендов из-за расовых стереотипов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных