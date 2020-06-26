Unilever отказалась от рекламы в Facebook и Twitter в США до конца года
Подразделение Unilever в США откажется от рекламы в Facebook, Instagram (принадлежит Facebook) и Twitter по меньшей мере до конца года, указано на сайте компании. Обстановка в США поляризована, а реклама в этих социальных сетях никак не повысит ценность для людей и общества, заявили в компании. Рекламные бюджеты Unilever в США будут распределены между другими медиа.
В июне, во время продолжающихся протестов против полицейской жестокости и расизма в США, Антидиффамационная лига (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NACCP) и другие общественные организации призвали крупных работодателей отказаться от рекламы на Facebook. Они объяснили это тем, что Facebook содействует распространению языка вражды — в частности, социальная сеть внесла издание ультраправого толка Breitbart в список доверенных СМИ. После призыва Verizon, North Face, Patagonia и другие компании приостановили рекламу на Facebook.
Unilever стала первой крупной компанией, объявившей о заморозке бюджетов до 2021 г. и распространившей его на Twitter. Ранее она анонсировала перемены в позиционировании косметики для осветления кожи лица: компания не будет использовать слова «белый» или «светлый» и откажется от изображений со сравнением тона кожи до и после применения.