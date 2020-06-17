PepsiCo и Mars изменят логотипы своих брендов из-за расовых стереотипов

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. PepsiCo и Mars Inc не первые корпорации, которые объявили об изменениях на фоне протестов. Так, например, компания Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией.