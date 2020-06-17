PepsiCo и Mars изменят логотипы своих брендов из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo изменит логотип и название бренда Aunt Jemima («Тетушка Джемайма»), под которым выпускают сиропы, блинные смеси и другие продукты для завтрака, из-за их расистского подтекста, пишет Reuters.
На его логотипе изображена афроамериканка, образ которой вдохновлен популярной с XIX века песней «Old Aunt Jemima». Эту песню использовали в менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
Mars Inc сообщила, что планирует изменить упаковку рисовых продуктов Uncle Ben's, на которой изображен седовласый афроамериканец, работавший на техасского фермера. Представитель корпорации рассказал Reuters, что изменение логотипа — один из способов избавиться от «расовых предрассудков и несправедливости». Новая версия логотипа пока не разработана.
В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. PepsiCo и Mars Inc не первые корпорации, которые объявили об изменениях на фоне протестов. Так, например, компания Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией.