Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за волнений в США

1 июня в ходе беспорядков в Нью-Йорке был разграблен магазин Lego на Пятой Авеню, сообщает издание. Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как 44-летний белый офицер полиции Дерек Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Човина и еще троих полицейских уволили из полиции, первого обвиняют в убийстве второй степени, трех его бывших товарищей по службе — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Гибель Флойда вызвала волну протестов и волнений в США, сопровождавшихся беспорядками и грабежами. Из-за беспорядков в более чем 40 американских городах ввели комендантский час, в трех — режим чрезвычайной ситуации. Как сообщали накануне американские СМИ, в ходе волнений не менее 11 человек погибли, около 10 тыс. участников протестных действий арестованы.