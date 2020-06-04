Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за волнений в США
Компания Lego после волнения в США, вызванных гибель афроамериканца Джорджа Флойда, отказалась от рекламы и продвижения в социальных сетях своих наборов, в которых фигурируют здания полицейских участков пожарных частей, спецтехника полиции и пожарных, фигурок самих полицейских и атрибутов их деятельности. Об этом сообщает отраслевое издания Toybook co ссылкой на письма маркетологов компании и комментарий пресс-секретаря Lego.
В письме, отправленным Lego Groop своим партнерам, маркетологи просили удалить более 30 наборов, фигурок и других аксессуаров популярного конструктора из списков для продвижения. Среди них, пишет издание, фигурки сотрудников полиции, пожарных, преступников, аварийных транспортных средств и зданий, известные наборы с полицейским участком, пожарной частью, подразделением собак-ищеек, наборы с предметами для задержания преступников (наручники и т.п.) и другие. Как отмечает издание, эти наборы представлены на веб-сайте самой компании, находятся на складе и продаются, однако компания просит воздержаться от их рекламы.
В комментарии компании, предоставленном ее пресс-секретарем, говорится, что Lego «в ответ на трагические события в США» приняла решение приостановить рекламное размещение контента в социальных сетях и просит воздержаться от этого своих партнеров. «Мы сожалеем о любых недоразумениях и будем добиваться того, чтобы в будущем наши намерения стали более ясными», — говорится в комментарии Lego к письмам об удалении продукции компании. Компания опубликовала 3 июня на своих страницах в социальных сетях сообщение о том, что она «пожертвует $4 миллиона организациям, занимающимся поддержкой чернокожих детей и обучением всех детей расовому равенству».
1 июня в ходе беспорядков в Нью-Йорке был разграблен магазин Lego на Пятой Авеню, сообщает издание. Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как 44-летний белый офицер полиции Дерек Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Човина и еще троих полицейских уволили из полиции, первого обвиняют в убийстве второй степени, трех его бывших товарищей по службе — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Гибель Флойда вызвала волну протестов и волнений в США, сопровождавшихся беспорядками и грабежами. Из-за беспорядков в более чем 40 американских городах ввели комендантский час, в трех — режим чрезвычайной ситуации. Как сообщали накануне американские СМИ, в ходе волнений не менее 11 человек погибли, около 10 тыс. участников протестных действий арестованы.