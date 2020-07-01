«Дикси» стал самым популярным партнером программы «Миллион призов»
67 686 участников (12% от общего числа), получивших бонусы, выбрали пополнение карты «Тройка» на 1000 руб. Следующим по популярности идут сертификаты на покупки в магазинах «Детский мир» – их выбрали 56 459 участников (10%).
Акция «Миллион призов» проводится на платформе «Активный гражданин». Участники голосования по поправкам в Конституцию получают на избирательных участках код для участия в розыгрыше. Баллы, полученные во время конкурса, можно обменять на скидки и бонусы, в числе партнеров акции – «Магнит», «Азбука вкуса», общепит (Burger King, «Теремок», «Шоколадница») и музеи Москвы.