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«Дикси» стал самым популярным партнером программы «Миллион призов»

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Сертификаты на покупки в сети магазинов «Дикси» стали самым популярным призом, выбранным участниками розыгрыша «Миллион призов» в Москве, сообщает сайт мэра города. На купоны «Дикси» приходится 14% от всех выбранных вознаграждений, всего было выдано более 80 000 сертификатов.

67 686 участников (12% от общего числа), получивших бонусы, выбрали пополнение карты «Тройка» на 1000 руб. Следующим по популярности идут сертификаты на покупки в магазинах «Детский мир» – их выбрали 56 459 участников (10%).

Акция «Миллион призов» проводится на платформе «Активный гражданин». Участники голосования по поправкам в Конституцию получают на избирательных участках код для участия в розыгрыше. Баллы, полученные во время конкурса, можно обменять на скидки и бонусы, в числе партнеров акции – «Магнит», «Азбука вкуса», общепит (Burger King, «Теремок», «Шоколадница») и музеи Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных