Как будут вступать в силу путинские поправки к Конституции
Закон об изменении Конституции будет вступать в силу поэтапно, следует из поправок ко второму чтению законопроекта, внесенных в понедельник в Госдуму Владимиром Путиным. Детали этой процедуры президент предложил зафиксировать в специальной ст. 3 законопроекта. Описанный в ней порядок заметно отличается от правил, установленных ст. 135–136 действующего Основного закона, согласно которым поправки к главам 3–8 принимаются конституционным большинством в Госдуме и Совете Федерации и вступают в силу после их одобрения парламентами не менее чем двух третей субъектов Федерации.
В предложенной Путиным процедуре Дума, Совфед и региональные парламенты тоже присутствуют, но после их одобрения и подписания закона президентом вступит в силу только сама ст. 3, а для ст. 1 (собственно текст поправок в Конституцию) и ст. 2 (процедура общероссийского голосования по поправкам) предусмотрен «особый порядок». На втором этапе Конституционный суд (КС) по запросу президента в течение недели проверит «не вступившие в силу положения закона» об изменении Конституции, а также порядок вступления в силу его ст. 1 на соответствие главам 1, 2 и 9 Основного закона (в них говорится об основах конституционного строя, правах и свободах человека и порядке пересмотра Конституции). Если суд сочтет эти нормы неконституционными, то в силу они не вступают и общероссийское голосование не проводится.
В случае положительного заключения КС ст. 2 вступает в силу, что даст законные основания для проведения плебисцита. И только если большинство его участников одобрит поправки, ст. 1 тоже вступит в силу – со дня опубликования результатов голосования. Завершением третьего этапа станет указ президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и с указанием даты их вступления в силу.
Почти все другие поправки из 24-страничного президентского пакета Путин одобрил на прошлой неделе на встрече с членами рабочей группы по изменению Конституции. Наибольшей модификации подвергнется глава 3 («Федеративное устройство»), куда вошли многие «идеологические» поправки. В частности, там появятся запрет на действия, «направленные на отчуждение части территории» России, и призывы к ним; упоминание о «преемственности в развитии Российского государства» и статусе России как правопреемника СССР; норма о «защите исторической правды» и недопущении «умаления значения подвига народа при защите Отечества»; обоснование значения русского языка как «языка государствообразующего народа». Кроме того, в ст. 72 (о совместном ведении центра и субъектов) появится упоминание о сохранении «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», хотя ранее сопредседатели рабочей группы говорили, что от идеи упоминания Бога в Конституции решено отказаться.
«Поправка о Боге» была наиболее спорной, поскольку закрытая социология показывала наибольшее разделение населения именно по этому вопросу, объяснял «Ведомостям», человек, близкий к администрации президента: «за» и «против» высказывалось примерно поровну. Федеральный чиновник это подтверждает, но напоминает, что в гимне России Бог уже есть: «Поэтому многое зависит от формулировки – если бы это было явно, то тема будет разделять, если аккуратно, то нет».
Второе чтение законопроекта состоится 10 марта, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пленарное заседание начнется с этого вопроса, будет длительным и у каждого депутата будет возможность высказаться по каждой из поправок, пообещал он.
Весь пакет дополнительных поправок – прежде всего ценностно и социально ориентированный, включая и защиту территориальной целостности и исторической памяти, и государствообразующую роль русского народа, и преемственность по отношению к СССР и Российской империи, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «И в контексте именно этой «1000-летней истории» и наследия предков появилась возможность упомянуть о вере в Бога». Кроме того, была найдена «неплохая» правовая конструкция, устанавливающая процедуру вступления закона в силу, считает эксперт: «Такая проверка конституционности повышает легитимность самих поправок. И позволяет юридически увязать полное вступление в силу конституционных изменений с голосованием граждан, что без подобной процедуры прямо не вытекало бы ни из главы 9 Конституции, ни из специального закона о порядке принятия таких поправок». Например, КС может указать, что в главе 9 Конституции содержится не исчерпывающий, а минимально достаточный перечень допустимых способов принятия поправок к главам 3-8, рассуждает Бадовский: «Тогда как больший объем требований к их принятию, включая общероссийское голосование, допустим и конституционно значим, поскольку вытекает из ст. 3 Конституции, устанавливающей, что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является народ».
Однако юристы в легитимности предложенной процедуры вступления поправок в силу сомневаются.
Упоминание о простом большинстве голосов, которое позволит вступить в силу поправкам в Конституцию, не имеет под собой законной основы, считает профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский: «Гражданам, если они голосуют, должны быть гарантированы некоторые права – наблюдение за голосованием, агитация и контрагитация, контроль при подсчете голосов и т. д. На мой взгляд, без этих гарантий такое голосование будет неправовым». А многоступенчатый порядок вступления поправок в силу противоречит действующей Конституции, подчеркивает эксперт: «Законодатель может определить только тот порядок, который предписан Конституцией, его менять никак нельзя. Как бы ни была важна воля народа, нельзя нарушать порядок, установленный ст. 135 и 136». «Мы понимаем, что это [общероссийское голосование] просто политическая акция, демонстрация. Но это отступление от порядка, предусмотренного ст. 136», – резюмирует юрист.
Предложенная процедура ничего общего не имеет с той законодательной базой, что существует сегодня, согласна юрист Елена Лукьянова: «Еще не вступившие в силу поправки президент отправляет в КС, но оснований для этого нет, как нет в ст. 125 Конституции и полномочий на это у КС». Видимо, есть сомнения в легитимности поправок, если все это прикрывают КС, полагает эксперт. Кроме того, такая процедура принятия поправок нарушает и закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов, т. е. получается, что «вся конструкция принятия поправок в Конституцию поломана», указывает Лукьянова.