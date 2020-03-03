Как будут вступать в силу путинские поправки к Конституции

Весь пакет дополнительных поправок – прежде всего ценностно и социально ориентированный, включая и защиту территориальной целостности и исторической памяти, и государствообразующую роль русского народа, и преемственность по отношению к СССР и Российской империи, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «И в контексте именно этой «1000-летней истории» и наследия предков появилась возможность упомянуть о вере в Бога». Кроме того, была найдена «неплохая» правовая конструкция, устанавливающая процедуру вступления закона в силу, считает эксперт: «Такая проверка конституционности повышает легитимность самих поправок. И позволяет юридически увязать полное вступление в силу конституционных изменений с голосованием граждан, что без подобной процедуры прямо не вытекало бы ни из главы 9 Конституции, ни из специального закона о порядке принятия таких поправок». Например, КС может указать, что в главе 9 Конституции содержится не исчерпывающий, а минимально достаточный перечень допустимых способов принятия поправок к главам 3-8, рассуждает Бадовский: «Тогда как больший объем требований к их принятию, включая общероссийское голосование, допустим и конституционно значим, поскольку вытекает из ст. 3 Конституции, устанавливающей, что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является народ».