Небольшие гостиницы получат деньги на закупку средств индивидуальной защиты

Небольшие гостиницы до 100 номеров получат субсидии на закупку средств индивидуальной защиты от коронавируса для сотрудников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Так организация поможет гостиницам выполнить требования Роспотребнадзора по безопасности, без соблюдения которых они не смогут возобновить работу.