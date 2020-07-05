Небольшие гостиницы получат деньги на закупку средств индивидуальной защиты
Небольшие гостиницы до 100 номеров получат субсидии на закупку средств индивидуальной защиты от коронавируса для сотрудников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Так организация поможет гостиницам выполнить требования Роспотребнадзора по безопасности, без соблюдения которых они не смогут возобновить работу.
Для получения помощи, по словам Догузовой, гостиницы или другие средства размещения должны работать под основным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), который вошел в перечень пострадавших отраслей. Это единственное условие получения помощи.
С 1 июля российские регионы могут сами принимать решение об открытии гостиниц, пансионатов, баз отдыха и мотелей, но с условием соблюдением требований Роспотребнадзора. С 12 июня гостиницы с фондом до 50 номеров открылись в Краснодарском крае.