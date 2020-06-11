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В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

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В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Но со строгим соблюдением всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», – подчеркнул он.

Список гостиниц появится на официальном сайте министерства курортов Краснодарского края. Всего в регионе около 3400 отелей до 50 номеров. Большинство из них расположены в Сочи. С 1 июня сотрудники министерства курортов работают в городах, которые начали принимать отдыхающих: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский и Темрюкский районы.

С 12 июня в регионе также перестанут действовать некоторые другие ограничительные меры. В частности, будет отменен пропускной режим, музеи откроются для посетителей по предварительной записи, в театрах начнутся репетиции, профессиональным спортсменам разрешат тренироваться, также разрешат проводить деловые собрания до 50 человек.

Кондратьев отметил, что у администрации края уже есть поэтапный план выхода из ограничений по коронавирусу. Курорты возобновят работу при улучшении эпидемиологической ситуации, отметил он.

К 11 июня в Краснодарском крае было выявлено 4735 случаев заболевания коронавирусом, 47 человек умерли, 3554 выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных