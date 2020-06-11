В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Но со строгим соблюдением всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», – подчеркнул он.
Список гостиниц появится на официальном сайте министерства курортов Краснодарского края. Всего в регионе около 3400 отелей до 50 номеров. Большинство из них расположены в Сочи. С 1 июня сотрудники министерства курортов работают в городах, которые начали принимать отдыхающих: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский и Темрюкский районы.
С 12 июня в регионе также перестанут действовать некоторые другие ограничительные меры. В частности, будет отменен пропускной режим, музеи откроются для посетителей по предварительной записи, в театрах начнутся репетиции, профессиональным спортсменам разрешат тренироваться, также разрешат проводить деловые собрания до 50 человек.
Кондратьев отметил, что у администрации края уже есть поэтапный план выхода из ограничений по коронавирусу. Курорты возобновят работу при улучшении эпидемиологической ситуации, отметил он.
К 11 июня в Краснодарском крае было выявлено 4735 случаев заболевания коронавирусом, 47 человек умерли, 3554 выздоровели.