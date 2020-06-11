В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

Список гостиниц появится на официальном сайте министерства курортов Краснодарского края. Всего в регионе около 3400 отелей до 50 номеров. Большинство из них расположены в Сочи. С 1 июня сотрудники министерства курортов работают в городах, которые начали принимать отдыхающих: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский и Темрюкский районы.