ВТБ решил взыскать $185 млн с кипрской Swisspro Capital
Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск от «Роснефти» к ВТБ в начале мая. 30 июня производство по делу прекратили, так как стороны пришли к мировому соглашению. Компании договорились, что банк выплатит всю сумму по исковому заявлению ($184,8 млн) в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам. Выплаты будут происходить ежемесячно с конца июля 2020 г. по конец июня 2021 г.
В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко, по данным «Интерфакса», купила у «Лукойла» Одесский НПЗ. Позже «Ветэк» передал предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). «Роснефть» также просила суд арестовать деньги на счетах и имущество Swisspro, эквивалентное сумме задолженности, однако суд отказался это делать. В октябре 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к Swisspro.