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ВТБ решил взыскать $185 млн с кипрской Swisspro Capital

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Банк ВТБ планирует взыскать с кипрской Swisspro Capital Ltd $185 млн, которые банк по решению суда обязан выплатить «Роснефти», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Поводом стали аккредитивы, которые открыл банк и через которые Swisspro планировала оплачивать сырье, купленное у «Роснефти».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск от «Роснефти» к ВТБ в начале мая. 30 июня производство по делу прекратили, так как стороны пришли к мировому соглашению. Компании договорились, что банк выплатит всю сумму по исковому заявлению ($184,8 млн) в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам. Выплаты будут происходить ежемесячно с конца июля 2020 г. по конец июня 2021 г.

В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко, по данным «Интерфакса», купила у «Лукойла» Одесский НПЗ. Позже «Ветэк» передал предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). «Роснефть» также просила суд арестовать деньги на счетах и имущество Swisspro, эквивалентное сумме задолженности, однако суд отказался это делать. В октябре 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к Swisspro.

Ранее по теме: «Роснефть» выиграла суд на $185 млн у кипрской Swisspro Capital

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных