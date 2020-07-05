ВТБ решил взыскать $185 млн с кипрской Swisspro Capital

В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко, по данным «Интерфакса», купила у «Лукойла» Одесский НПЗ. Позже «Ветэк» передал предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). «Роснефть» также просила суд арестовать деньги на счетах и имущество Swisspro, эквивалентное сумме задолженности, однако суд отказался это делать. В октябре 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к Swisspro.