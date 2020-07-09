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Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей

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Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», вошла в список крупнейших российских рекламодателей, потратив в 2019 г. на рекламу, маркетинг и пиар более 3,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. Первым на это обратил внимание «Интерфакс». В 2018 г. на аналогичные цели НСПК потратила более 1,5 млрд руб.

В годовом финансовом отчете компании уточняется, что в 2019 г. она провела «две имиджевые кампании» платежной системы «Мир». Главным каналом для обеих кампаний было федеральное ТВ.

Для сравнения: в 2019 г. крупнейшим рекламодателем России была компания Pepsico с затратами 4,97 млрд руб., следует из данных отраслевого портала Sostav.ru. Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является «Тинькофф банк» с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб.

НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы «Мир». Компания на 100% принадлежит ЦБ, ее создали после отключения Visa и Mastercard карт ряда российских банков («СМП-банка», «России»).

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В мае 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки использовать только национальные системы для выплат пенсий, стипендий и зарплат государственным и муниципальным служащим. Все бюджетники, кроме пенсионеров, перешли на «Мир» к июлю 2018 г., для пенсионеров срок был установлен до 1 июля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных