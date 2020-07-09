Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей

Для сравнения: в 2019 г. крупнейшим рекламодателем России была компания Pepsico с затратами 4,97 млрд руб., следует из данных отраслевого портала Sostav.ru. Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является «Тинькофф банк» с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб.