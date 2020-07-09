Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», вошла в список крупнейших российских рекламодателей, потратив в 2019 г. на рекламу, маркетинг и пиар более 3,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. Первым на это обратил внимание «Интерфакс». В 2018 г. на аналогичные цели НСПК потратила более 1,5 млрд руб.
В годовом финансовом отчете компании уточняется, что в 2019 г. она провела «две имиджевые кампании» платежной системы «Мир». Главным каналом для обеих кампаний было федеральное ТВ.
Для сравнения: в 2019 г. крупнейшим рекламодателем России была компания Pepsico с затратами 4,97 млрд руб., следует из данных отраслевого портала Sostav.ru. Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является «Тинькофф банк» с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб.
НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы «Мир». Компания на 100% принадлежит ЦБ, ее создали после отключения Visa и Mastercard карт ряда российских банков («СМП-банка», «России»).
В мае 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки использовать только национальные системы для выплат пенсий, стипендий и зарплат государственным и муниципальным служащим. Все бюджетники, кроме пенсионеров, перешли на «Мир» к июлю 2018 г., для пенсионеров срок был установлен до 1 июля 2020 г.