Выручка национальной платежной системы за год выросла на 70%

НСПК объясняет такой рост запуском новых продуктов и сервисов «Мир», а также продолжающийся рост эмиссии: к концу 2019 г. российские банки выдали около 73 млн этих карт. Таким образом, на «Мир» приходится 25,5% всех выпущенных в России карт. А доля «Мира» в обороте безналичных операций (оплата товаров и услуг, переводы) выросла с 14,5% за 2018 г. до 19,3% за 2019 г., уточнил представитель компании. Банки отчисляют платежным системам комиссии за обработку операций, плату за использование бренда, за дополнительные сервисы и т. д.