Выручка национальной платежной системы за год выросла на 70%
Российская платежная система «Мир» увеличила выручку за прошлый год на 70% до 4,1 млрд руб., следует из отчетности ее оператора – Национальной системы платежных карт (НСПК). НСПК на 100% принадлежит Центробанку, она была создана в 2014 г. после отключения Visa и Mastercard карт ряда российских банков (СМП-банк, «Россия»).
НСПК объясняет такой рост запуском новых продуктов и сервисов «Мир», а также продолжающийся рост эмиссии: к концу 2019 г. российские банки выдали около 73 млн этих карт. Таким образом, на «Мир» приходится 25,5% всех выпущенных в России карт. А доля «Мира» в обороте безналичных операций (оплата товаров и услуг, переводы) выросла с 14,5% за 2018 г. до 19,3% за 2019 г., уточнил представитель компании. Банки отчисляют платежным системам комиссии за обработку операций, плату за использование бренда, за дополнительные сервисы и т. д.
С июля 2018 г. люди не могут получать зарплату и иные выплаты из бюджета на счета, к которым привязаны карты международных платежных систем: счет должен быть либо вообще без карты, либо с картой «Мир». Для пенсионеров такой переход должен закончиться до 1 июля 2020 г.
Сейчас выручка «Мира» составляет четверть всех доходов НСПК. Остальное приносят на доходы за обработку внутрироссийского трафика международных платежных систем, крупнейшие из которых Visa и Mastercard. С 2015 г. по их картам все внутрироссийские транзакции обрабатывает НСПК.
Выручка НСПК от обработки трафика международных систем выросла в 2019 г. на 26% – до 11,9 млрд руб. Чистая прибыль компании — на 17% до 5,6 млрд руб. Рост выручки НСПК также объясняет ростом безналичных платежей, который составил 29% – до 62,4 трлн руб.