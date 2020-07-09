В Москве у офиса Mail.ru Group началась забастовка курьеров Delivery Club

На месте собрались около 30 курьеров, они продолжают подходить к офису, пишет TJoutnal. Кроме них туда приехали представители профсоюзов и активисты «Левого фронта». Возле места проведения акции дежурят полицейские. Курьеры говорят, что компания начала выплачивать зарплаты сотрудникам, но многие все еще не получили выплаты. Собравшиеся выступают против системы штрафов, требуют пересмотреть трудовые договоры и восстановить курьеров, уволенных во время пандемии. Они требуют, чтобы представители Mail.ru Group или Delivery Club вышли к ним, но пока этого не произошло.