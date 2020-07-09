В Москве у офиса Mail.ru Group началась забастовка курьеров Delivery Club
На Ленинградском проспекте у офиса компании Mail.ru Group, владеющей совместно со Сбербанком сервисом по доставке еды Delivery Club, проходит забастовка курьеров. Люди протестуют из-за невыплаты зарплаты с мая, а также требуют отменить систему штрафов и пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками, говорится в сообщениях Telegram-канала независимого профсоюза «Курьер».
На месте собрались около 30 курьеров, они продолжают подходить к офису, пишет TJoutnal. Кроме них туда приехали представители профсоюзов и активисты «Левого фронта». Возле места проведения акции дежурят полицейские. Курьеры говорят, что компания начала выплачивать зарплаты сотрудникам, но многие все еще не получили выплаты. Собравшиеся выступают против системы штрафов, требуют пересмотреть трудовые договоры и восстановить курьеров, уволенных во время пандемии. Они требуют, чтобы представители Mail.ru Group или Delivery Club вышли к ним, но пока этого не произошло.
В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, сообщил представитель сервиса. Ранее Delivery Club объяснял задержку с выплатами проблемой с логистическим партнером сервиса – ООО «Амароли», через которого работали все курьеры сервиса. При этом в компании уточнили, что Delivery Club не готовит еду и не доставляет ее, а является лишь «посредником между логистическими компаниями и ресторанами». Для решения проблемы курьеров сервис повторно перевел подрядчику деньги для погашения долгов, рассказали в пресс-службе. Договор с логистическим партнером после долгов по зарплате расторгнут.
В июне курьеры компании жаловались на штрафы и ухудшение условий труда. В опубликованном обращении они рассказали, что им стали поступать заказы от клиентов, находящихся на большом расстоянии. За отказ от таких заказов их якобы начали штрафовать. В начале июля профсоюз «Курьер» сообщил о проведении встречи с инициативной группой курьеров Delivery Club, на которой были озвучены требования работников. В случае их неисполнения 6 июля курьеры планировали объявить забастовку, под требованиями подписались более 70 человек.