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Акции малайзийского производителя латексных перчаток выросли на 1000%

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Капитализация трех производителей латексных перчаток из Малайзии с начала 2020 г. выросла в общей сложности на $26 млрд, сообщает Bloomberg. Повышение спроса связано с пандемией коронавируса.

Так, бумаги Supermax Corp. в 2020 г. выросли на 1000% в годовом выражении, акции Top Glove Corp. подорожали 389%. Акции Kossan Rubber — на 230%. Для местного рынка это «беспрецедентный рост», отмечает агентство.

Управляющий Northcape Capital Ltd. Росс Кэмерон ожидает, что производители перчаток отчитаются о росте прибыли больше 100% по итогам 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных