Акции малайзийского производителя латексных перчаток выросли на 1000%
Капитализация трех производителей латексных перчаток из Малайзии с начала 2020 г. выросла в общей сложности на $26 млрд, сообщает Bloomberg. Повышение спроса связано с пандемией коронавируса.
Так, бумаги Supermax Corp. в 2020 г. выросли на 1000% в годовом выражении, акции Top Glove Corp. подорожали 389%. Акции Kossan Rubber — на 230%. Для местного рынка это «беспрецедентный рост», отмечает агентство.
Управляющий Northcape Capital Ltd. Росс Кэмерон ожидает, что производители перчаток отчитаются о росте прибыли больше 100% по итогам 2020 г.