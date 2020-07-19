В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур. Более 50 машин с армянской продукцией изолировали в отстойник, убрали из торговых рядов.