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В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

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В оптово-распределительных центрах Москвы нет проблем с реализацией фруктов из Армении, заявил «Интерфаксу» руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в "Фуд Сити", ‒ сказал он.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур. Более 50 машин с армянской продукцией изолировали в отстойник, убрали из торговых рядов.

Из объяснения, почему «Фуд Сити» не принял фуры, следовало, что такое решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь минэкономики Армении Анна Оганян. Тоганян говорил, что в итоге «совместными усилиями посольства и армянской общины» некоторым экспортерам все же удалось реализовать продукцию на рынке. Фуры отправили на другие базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных