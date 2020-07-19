В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении
В оптово-распределительных центрах Москвы нет проблем с реализацией фруктов из Армении, заявил «Интерфаксу» руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в "Фуд Сити", ‒ сказал он.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур. Более 50 машин с армянской продукцией изолировали в отстойник, убрали из торговых рядов.
Из объяснения, почему «Фуд Сити» не принял фуры, следовало, что такое решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь минэкономики Армении Анна Оганян. Тоганян говорил, что в итоге «совместными усилиями посольства и армянской общины» некоторым экспортерам все же удалось реализовать продукцию на рынке. Фуры отправили на другие базы.