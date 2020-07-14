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Армения и Азербайджан обменялись обстрелами

Но крупномасштабного конфликта, скорее всего, удастся избежать, считает эксперт
Алексей Никольский
РИА Новости

Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченность в связи со случившимся 12 июля обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе и призвало обе стороны к сдержанности и соблюдению соглашения о перемирии. Об этом говорится в опубликованном 13 июля заявлении российского внешнеполитического ведомства.

О перестрелке на границе Азербайджана и Армении (за пределами непризнанной Нагорно-Карабахской республики) обе стороны сообщили вечером 12 июля. По информации министерства обороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе Азербайджана (на северо-западе страны) подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерии. Азербайджанская сторона признала гибель трех своих военнослужащих в воскресенье и еще одного в понедельник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных