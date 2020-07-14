Армения и Азербайджан обменялись обстрелами

О перестрелке на границе Азербайджана и Армении (за пределами непризнанной Нагорно-Карабахской республики) обе стороны сообщили вечером 12 июля. По информации министерства обороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе Азербайджана (на северо-западе страны) подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерии. Азербайджанская сторона признала гибель трех своих военнослужащих в воскресенье и еще одного в понедельник.