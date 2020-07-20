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Армения попросила ФАС разобраться с проблемами реализации фруктов

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Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предпринять шаги из-за проблем с реализацией армянских фруктов. Об этом сообщили ТАСС в комиссии.

Комиссия направила письма руководителю ФАС России Игорю Артемьеву и члену коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Серику Жумангарину. В письмах речь шла о препятствиях со стороны руководства ТЦ «Фуд Сити». «В письмах, адресованных коллегам, в частности, подчеркивается, что вышеуказанные действия не имеют экономического обоснования», — пояснили в комиссии.

Ранее руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в оптово-распределительных центрах Москвы нет проблем с реализацией фруктов из Армении.

О возникших проблемах на рынке «Фуд Сити» сообщал посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать в «Фуд Сити». Посол отмечал, что аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.

Из объяснения, почему «Фуд Сити» не принял фуры, следовало, что такое решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минэкономики Армении Анну Оганян.

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных