Армения попросила ФАС разобраться с проблемами реализации фруктов

О возникших проблемах на рынке «Фуд Сити» сообщал посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать в «Фуд Сити». Посол отмечал, что аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.