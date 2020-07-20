Армения попросила ФАС разобраться с проблемами реализации фруктов
Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предпринять шаги из-за проблем с реализацией армянских фруктов. Об этом сообщили ТАСС в комиссии.
Комиссия направила письма руководителю ФАС России Игорю Артемьеву и члену коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Серику Жумангарину. В письмах речь шла о препятствиях со стороны руководства ТЦ «Фуд Сити». «В письмах, адресованных коллегам, в частности, подчеркивается, что вышеуказанные действия не имеют экономического обоснования», — пояснили в комиссии.
Ранее руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в оптово-распределительных центрах Москвы нет проблем с реализацией фруктов из Армении.
О возникших проблемах на рынке «Фуд Сити» сообщал посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, дипмиссия начала получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать в «Фуд Сити». Посол отмечал, что аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.
Из объяснения, почему «Фуд Сити» не принял фуры, следовало, что такое решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минэкономики Армении Анну Оганян.