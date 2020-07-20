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«Яндекс» обжаловал решение об отмене регистрации бренда «Яндекс.Афиша»

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«Яндекс» подал заявление в суд по интеллектуальным правам для обжалования решения палаты по патентным спорам Роспатента, которая ранее отменила регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Из картотеки арбитражных дел следует, что «Яндекс» 16 июля 2020 года подал заявление «о признании ненормативных правовых актов недействительными». Третьими лицами в деле указывается принадлежащая Rambler Group «Компания Афиша», иными лицами — Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

«Это заявление в Суд по интеллектуальным правам об оспаривании решения Палаты по патентным спорам об аннулировании регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша», — уточнили в пресс-службе компании, отметив, что дата заседания пока неизвестна.

Ранее коллегия Палаты по патентным спорам частично удовлетворила претензии Rambler Group о защите принадлежащего ей товарного знака «Афиша». Об этом сообщали представители этого холдинга и «Яндекса».

Rambler Group добилась частичного запрета на слово «Афиша»

«Компания Афиша» обратилась в Палату по патентным спорам в декабре 2019 г. Тогда она заявила о претензиях к зарегистрированным товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша». Позднее палата отказала интернет-холдингу в этих претензиях, и тогда Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных