«Яндекс» обжаловал решение об отмене регистрации бренда «Яндекс.Афиша»

«Компания Афиша» обратилась в Палату по патентным спорам в декабре 2019 г. Тогда она заявила о претензиях к зарегистрированным товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша». Позднее палата отказала интернет-холдингу в этих претензиях, и тогда Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты.