«Яндекс» обжаловал решение об отмене регистрации бренда «Яндекс.Афиша»

«Яндекс» подал заявление в суд по интеллектуальным правам для обжалования решения палаты по патентным спорам Роспатента, которая ранее отменила регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
Из картотеки арбитражных дел следует, что «Яндекс» 16 июля 2020 года подал заявление «о признании ненормативных правовых актов недействительными». Третьими лицами в деле указывается принадлежащая Rambler Group «Компания Афиша», иными лицами — Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
«Это заявление в Суд по интеллектуальным правам об оспаривании решения Палаты по патентным спорам об аннулировании регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша», — уточнили в пресс-службе компании, отметив, что дата заседания пока неизвестна.
Ранее коллегия Палаты по патентным спорам частично удовлетворила претензии Rambler Group о защите принадлежащего ей товарного знака «Афиша». Об этом сообщали представители этого холдинга и «Яндекса».
«Компания Афиша» обратилась в Палату по патентным спорам в декабре 2019 г. Тогда она заявила о претензиях к зарегистрированным товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша». Позднее палата отказала интернет-холдингу в этих претензиях, и тогда Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты.