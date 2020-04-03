Rambler Group добилась частичного запрета на слово «Афиша»

Теперь «Афиша» от Rambler – один из старейших игроков на рынке онлайн-продажи билетов, это часть сервиса «Рамблер.Касса». «Яндекс» начал продавать билеты в кино в 2015 г. – сначала только как агрегатор других билетных сервисов. Потом у компании добавились продажи концертов и спектаклей, и к 2018 г. сервис частично перешел на прямую работу с кинотеатрами и театрами.