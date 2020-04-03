Rambler Group добилась частичного запрета на слово «Афиша»
Коллегия Палаты по патентным спорам частично удовлетворила претензии Rambler Group о защите принадлежащего ей товарного знака «Афиша», сообщили представители этого холдинга и «Яндекса». Резолютивную часть решения коллегия озвучила на заочном рассмотрении дела, теперь решение должен утвердить Роспанент. Из этого решения станет ясно, в какой части удовлетворены претензии Rambler Group.
Rambler Group (точнее, принадлежащее этому холдингу ООО «Компания Афиша») в декабре 2019 г. обратилась в Палату по патентным спорам с претензиями к зарегистрированным товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша». В конце декабря палата отказала интернет-холдингу в этих претензиях, и тогда Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты.
«Официальное решение пока не опубликовано – о каких классах товарных знаков идет речь, неизвестно. В любом случае мы будем обжаловать это решение», – заявил представитель «Яндекса». Знаки регистрируются в определенных классах – например, СМИ или продовольственные товары. Если компания зарегистрировала какое-то название в одном классе, то другая компания может зарегистрировать то же название в другом классе товаров.
Представитель МТС от комментариев отказался, сославшись на необходимость получения решения коллегии.
«Компания Афиша» – учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.
Теперь «Афиша» от Rambler – один из старейших игроков на рынке онлайн-продажи билетов, это часть сервиса «Рамблер.Касса». «Яндекс» начал продавать билеты в кино в 2015 г. – сначала только как агрегатор других билетных сервисов. Потом у компании добавились продажи концертов и спектаклей, и к 2018 г. сервис частично перешел на прямую работу с кинотеатрами и театрами.
В том же 2018 г. на этот рынок вышла МТС, которая приобрела двух крупных билетных операторов – Ticketland.ru и «Пономиналу». С тех пор конкуренция на этом рынке еще более обострилась.
Как и Rambler Group, «Яндекс» и МТС продают на своих «Афишах» билеты на концерты, фильмы, спектакли и т. д. Товарные знаки «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша» и были зарегистрированы Роспатентом в марте и июне 2019 г. соответственно. Также в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша».
«Рамблер.Касса» оценивает рынок продажи онлайн-билетов в России в 16–18 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ».