Россия и Узбекистан могут создать лоукостер для перевозки пассажиров и грузов, говорится в сообщении российского Минтранса. Стороны обсуждали соответствующие планы 20 июля на заседании подведомственной комиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.