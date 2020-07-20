Россия и Узбекистан могут создать лоукостер
Россия и Узбекистан могут создать лоукостер для перевозки пассажиров и грузов, говорится в сообщении российского Минтранса. Стороны обсуждали соответствующие планы 20 июля на заседании подведомственной комиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, возможность увеличения числа рейсов между странами.
С российской стороны в переговорах участвовал первый заместитель министра транспорта ‒ руководитель Росавиации Александр Нерадько, с узбекской ‒ министр транспорта республики Эльер Ганиев.
В России сейчас работает один лоукостер ‒ дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа».